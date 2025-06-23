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МВД предупредило о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.06.2025
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13:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/zvonok-2024827084.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
МВД предупредило о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.06.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи",... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:27:00+03:00
2025-06-23T13:27:00+03:00
россия
ростелеком
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники звонят на домашний, представляясь "Ростелекомом". В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником "Ростелекома" и под предлогом "продления договора связи", просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок - уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. "Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру", - заключили в ведомстве.
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россия, ростелеком, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единый государственный экзамен (егэ), общество
Россия, Ростелеком, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МВД: мошенники обзванивают россиян под предлогом продления договора связи

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники звонят на домашний, представляясь "Ростелекомом". В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником "Ростелекома" и под предлогом "продления договора связи", просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок - уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. "Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру", - заключили в ведомстве.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В России запустят проект по борьбе с мошенничеством "Цифровой внучок"
22 июня, 03:55
 
РоссияРостелекомФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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