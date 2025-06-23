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СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025
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01:00 23.06.2025 (обновлено: 11:44 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024717360.html
СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"
СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025
СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"
Крымское управление СК РФ опубликовало видео места нападения льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:00:00+03:00
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происшествия
россия
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Крымское управление СК РФ опубликовало видео места нападения льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. В воскресенье в СУСК РФ сообщили, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка. "В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно место нападения льва на директора парка "Тайган" произошло под данными подмостками", - сообщил следователь на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. На видео под навесным переходом, который проложен над открытой территории парка, где свободно гуляют львы, лежит перевернутое ведро.
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
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Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
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происшествия, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"

СК показал место нападения льва на директора парка Тайган Олега Зубкова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Крымское управление СК РФ опубликовало видео места нападения льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
В воскресенье в СУСК РФ сообщили, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка.
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"В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно место нападения льва на директора парка "Тайган" произошло под данными подмостками", - сообщил следователь на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На видео под навесным переходом, который проложен над открытой территории парка, где свободно гуляют львы, лежит перевернутое ведро.
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ПроисшествияРоссияОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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