https://ria.ru/20250623/zubkov-2024717360.html

СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"

СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025

СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"

Крымское управление СК РФ опубликовало видео места нападения льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:00:00+03:00

2025-06-23T01:00:00+03:00

2025-06-23T11:44:00+03:00

происшествия

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024779209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23364f59c3335b685731085f67a5d100.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Крымское управление СК РФ опубликовало видео места нападения льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. В воскресенье в СУСК РФ сообщили, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка. "В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно место нападения льва на директора парка "Тайган" произошло под данными подмостками", - сообщил следователь на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. На видео под навесным переходом, который проложен над открытой территории парка, где свободно гуляют львы, лежит перевернутое ведро.

https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html

https://ria.ru/20241016/lvy-1978382944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора 2025-06-23T01:00 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)