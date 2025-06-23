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Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва - РИА Новости, 23.06.2025
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00:45 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024716310.html
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва - РИА Новости, 23.06.2025
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва
Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков прооперирован после нападения льва, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:45:00+03:00
2025-06-23T00:45:00+03:00
республика крым
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
россия
европа
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков прооперирован после нападения льва, сообщил минздрав региона. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка. "Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница" для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Крыма. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
https://ria.ru/20250622/direktor-2024695473.html
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республика крым, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), россия, европа, происшествия
Республика Крым, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Европа, Происшествия
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва

Директора парка Тайган Олега Зубкова прооперировали после нападения льва

© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov - LION MAN/YoutubeОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov - LION MAN/Youtube
Олег Зубков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков прооперирован после нападения льва, сообщил минздрав региона.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка.
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму
00:13
"Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница" для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Крыма.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва
Вчера, 20:50
 
Республика КрымОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЕвропаПроисшествия
 
 
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