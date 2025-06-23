https://ria.ru/20250623/zubkov-2024716310.html
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва - РИА Новости, 23.06.2025
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва
Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков прооперирован после нападения льва, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:45:00+03:00
2025-06-23T00:45:00+03:00
2025-06-23T00:45:00+03:00
республика крым
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков прооперирован после нападения льва, сообщил минздрав региона. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка. "Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница" для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Крыма. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), россия, европа, происшествия
Республика Крым, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Европа, Происшествия
Директора парка "Тайган" прооперировали после нападения льва
Директора парка Тайган Олега Зубкова прооперировали после нападения льва