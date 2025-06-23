Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/zhitelnitsa-2024803482.html
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области
Задержанные жительницы Запорожской области рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины должны были отслеживать передвижение российских военных, видео РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:23:00+03:00
2025-06-23T12:23:00+03:00
запорожская область
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800018_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9e321aecdf1918b22f2a6758dc2d1af6.png
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанные жительницы Запорожской области рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины должны были отслеживать передвижение российских военных, видео с их признанием публикует ФСБ России.В Запорожской области задержаны две местные жительницы, которые сотрудничали с СБУ. Злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ. Возбуждено дело о госизмене.На видео показаны кадры опроса задержанных. "Сказали засекать, кто выезжает по трассе. Я такое сделала", - сказала одна из них.Другая задержанная рассказала, что "последить" за российскими военными ее попросила знакомая, выехавшая на Украину. "Потом она дала мне номер телефона какого-то Юры, он позвонил мне, начал просить: "Где какая техника едет, запоминайте, записывайте, мне передавайте", - добавила она.
https://ria.ru/20250529/agent-2019733777.html
https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Признание жительницы Запорожской области, которая по заданию СБУ должна была отслеживать российских военных
Одна из задержанных жительниц Запорожской области рассказала, что по заданию Службы безопасности Украины должна была отслеживать передвижение российских военных, видео с ее признанием публикует ФСБ России.
2025-06-23T12:23
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800018_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3306ee57231c2e5c4f1869babe7102b0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области

Задержанные жительницы Запорожской области отслеживали передвижение военных РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанные жительницы Запорожской области рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины должны были отслеживать передвижение российских военных, видео с их признанием публикует ФСБ России.
В Запорожской области задержаны две местные жительницы, которые сотрудничали с СБУ. Злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ. Возбуждено дело о госизмене.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах
29 мая, 11:40
На видео показаны кадры опроса задержанных. "Сказали засекать, кто выезжает по трассе. Я такое сделала", - сказала одна из них.
Другая задержанная рассказала, что "последить" за российскими военными ее попросила знакомая, выехавшая на Украину. "Потом она дала мне номер телефона какого-то Юры, он позвонил мне, начал просить: "Где какая техника едет, запоминайте, записывайте, мне передавайте", - добавила она.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену
4 июня, 15:12
 
Запорожская областьРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала