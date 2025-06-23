https://ria.ru/20250623/zhitelnitsa-2024803482.html
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области
Задержанные жительницы Запорожской области рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины должны были отслеживать передвижение российских военных, видео РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:23:00+03:00
2025-06-23T12:23:00+03:00
2025-06-23T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанные жительницы Запорожской области рассказали, что по заданию Службы безопасности Украины должны были отслеживать передвижение российских военных, видео с их признанием публикует ФСБ России.В Запорожской области задержаны две местные жительницы, которые сотрудничали с СБУ. Злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ. Возбуждено дело о госизмене.На видео показаны кадры опроса задержанных. "Сказали засекать, кто выезжает по трассе. Я такое сделала", - сказала одна из них.Другая задержанная рассказала, что "последить" за российскими военными ее попросила знакомая, выехавшая на Украину. "Потом она дала мне номер телефона какого-то Юры, он позвонил мне, начал просить: "Где какая техника едет, запоминайте, записывайте, мне передавайте", - добавила она.
https://ria.ru/20250529/agent-2019733777.html
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Признание жительницы Запорожской области, которая по заданию СБУ должна была отслеживать российских военных
Одна из задержанных жительниц Запорожской области рассказала, что по заданию Службы безопасности Украины должна была отслеживать передвижение российских военных, видео с ее признанием публикует ФСБ России.
2025-06-23T12:23
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запорожская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
ФСБ опубликовала видео с задержанными жительницами Запорожской области
Задержанные жительницы Запорожской области отслеживали передвижение военных РФ