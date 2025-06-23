https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2025
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа-Новой Гвинее, в регионе Новая Британия, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:56:00+03:00
2025-06-23T06:56:00+03:00
2025-06-23T06:56:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа-Новой Гвинее, в регионе Новая Британия, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.17 по времени UTC (06.17 мск) в 81 километре от города Кимбе с населением 18,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 48 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html
папуа-новая гвинея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3