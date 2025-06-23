https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2025

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа-Новой Гвинее, в регионе Новая Британия, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:56:00+03:00

2025-06-23T06:56:00+03:00

2025-06-23T06:56:00+03:00

в мире

папуа-новая гвинея

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа-Новой Гвинее, в регионе Новая Британия, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.17 по времени UTC (06.17 мск) в 81 километре от города Кимбе с населением 18,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 48 километров. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение