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Дубинский обвинил Зеленского в затягивании рассмотрения иска о выборах

Дубинский обвинил Зеленского в затягивании рассмотрения иска о выборах - РИА Новости, 23.06.2025

Дубинский обвинил Зеленского в затягивании рассмотрения иска о выборах

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о попытках Владимира Зеленского затянуть рассмотрение иска в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:33:00+03:00

2025-06-23T23:33:00+03:00

2025-06-23T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о попытках Владимира Зеленского затянуть рассмотрение иска в Верховном суде Украины о проведении президентских выборов, используя различные предлоги, включая имитацию хакерской атаки и перенос судебного заседания. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда. Дубинский подчеркивает, что заседания Верховного суда неоднократно переносились по надуманным причинам, в том числе из-за якобы хакерской атаки. "Зеленский так боится решения Верховного суда по выборам президента (напомню, я единственный депутат, который требует проведения выборов через Верховный суд), что сначала сымитировал хакерскую атаку в день, когда должен был рассматриваться мой иск, 12 июня, а теперь – через ... председателя Верховного суда (Станислава - ред.) Кравченко – перенес заседание на 21 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, война израиля и ирана: последние новости о конфликте