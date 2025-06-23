Дубинский обвинил Зеленского в затягивании рассмотрения иска о выборах
Депутат Рады Дубинский: Зеленский пытается затянуть рассмотрение иска по выборам
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о попытках Владимира Зеленского затянуть рассмотрение иска в Верховном суде Украины о проведении президентских выборов, используя различные предлоги, включая имитацию хакерской атаки и перенос судебного заседания.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июле прошлого года обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению его иска. Однако в удовлетворении иска было все же отказано и в январе депутат сообщил, что подал апелляцию на это решение Верховного суда. Дубинский подчеркивает, что заседания Верховного суда неоднократно переносились по надуманным причинам, в том числе из-за якобы хакерской атаки.
«
"Зеленский так боится решения Верховного суда по выборам президента (напомню, я единственный депутат, который требует проведения выборов через Верховный суд), что сначала сымитировал хакерскую атаку в день, когда должен был рассматриваться мой иск, 12 июня, а теперь – через ... председателя Верховного суда (Станислава - ред.) Кравченко – перенес заседание на 21 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
1 января, 13:21