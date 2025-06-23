https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024898750.html

В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского

В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского - РИА Новости, 23.06.2025

В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского

Международное сообщество должно постоянно требовать от Зеленского освободить политических заключенных и прекратить массовые нарушения прав человека, которые он... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:29:00+03:00

2025-06-23T17:29:00+03:00

2025-06-23T17:29:00+03:00

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Международное сообщество должно постоянно требовать от Зеленского освободить политических заключенных и прекратить массовые нарушения прав человека, которые он пытается скрыть, поскольку без давления извне глава киевского режима не пойдет на такие шаги, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсети X."На Украине более 6000 политических заключенных — и ни один из них не освобождается. Зеленский — не Лукашенко, и он никогда добровольно не освободит политических заключенных. Именно поэтому международное сообщество должно требовать от него этого. Массовые нарушения прав человека, политические преследования <…> — вот что Зеленский пытается скрыть. Но именно эти вопросы западные лидеры должны поднимать на каждой встрече с Зеленским или его командой. Президент Трамп прилагает огромные усилия для достижения мира на Украине. Политические заключенные в Украине также надеются на его поддержку в обеспечении своей свободы", — заявил депутат.Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа.Российский меморандум, представленный на втором раунде переговоров между делегациями Москвы и Киева предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц.Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в России большой обменный фонд не востребован Киевом, сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024862157.html

https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html

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в мире, украина, киев, россия, александр лукашенко, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины