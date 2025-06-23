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В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского
В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского - РИА Новости, 23.06.2025
В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского
Международное сообщество должно постоянно требовать от Зеленского освободить политических заключенных и прекратить массовые нарушения прав человека, которые он... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:29:00+03:00
2025-06-23T17:29:00+03:00
2025-06-23T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Международное сообщество должно постоянно требовать от Зеленского освободить политических заключенных и прекратить массовые нарушения прав человека, которые он пытается скрыть, поскольку без давления извне глава киевского режима не пойдет на такие шаги, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсети X."На Украине более 6000 политических заключенных — и ни один из них не освобождается. Зеленский — не Лукашенко, и он никогда добровольно не освободит политических заключенных. Именно поэтому международное сообщество должно требовать от него этого. Массовые нарушения прав человека, политические преследования <…> — вот что Зеленский пытается скрыть. Но именно эти вопросы западные лидеры должны поднимать на каждой встрече с Зеленским или его командой. Президент Трамп прилагает огромные усилия для достижения мира на Украине. Политические заключенные в Украине также надеются на его поддержку в обеспечении своей свободы", — заявил депутат.Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе главы США Дональда Трампа.Российский меморандум, представленный на втором раунде переговоров между делегациями Москвы и Киева предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц.Россия предпринимает все возможное для вызволения гражданских лиц, незаконно осужденных на Украине по различным статьям, но сформировавшийся в России большой обменный фонд не востребован Киевом, сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024862157.html
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В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского
Дубинский: международному сообществу необходимо оказать давление на Зеленского