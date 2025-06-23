Новый шаг Зеленского в отношении России вызвал ярость во Франции
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что он в ходе предстоящего визита в Великобританию будет обсуждать новые меры, направленные на оказание давления на Россию, а также оборону.
"И что? Всем наплевать, этот господин никому не интересен и не имеет никакого значения", — написал один из них.
"Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — посетовал другой.
"Зеленский очень много гуляет по миру! Он хочет договориться о том, чтобы "усилить давление на Россию", а лучше бы он попробовал договориться с Путиным вместо того, чтобы уничтожать свою молодежь", — поделился мнением еще один пользователь.
"У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил читатель.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Стармера.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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