https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024862157.html

Новый шаг Зеленского в отношении России вызвал ярость во Франции

Новый шаг Зеленского в отношении России вызвал ярость во Франции - РИА Новости, 23.06.2025

Новый шаг Зеленского в отношении России вызвал ярость во Франции

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что он в ходе предстоящего визита в Великобританию... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:31:00+03:00

2025-06-23T15:31:00+03:00

2025-06-23T15:31:00+03:00

россия

великобритания

франция

кир стармер

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что он в ходе предстоящего визита в Великобританию будет обсуждать новые меры, направленные на оказание давления на Россию, а также оборону."И что? Всем наплевать, этот господин никому не интересен и не имеет никакого значения", — написал один из них."Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — посетовал другой."Зеленский очень много гуляет по миру! Он хочет договориться о том, чтобы "усилить давление на Россию", а лучше бы он попробовал договориться с Путиным вместо того, чтобы уничтожать свою молодежь", — поделился мнением еще один пользователь."У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил читатель.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Стармера.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250623/merkuris-2024731463.html

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великобритания

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россия, великобритания, франция, кир стармер, владимир зеленский