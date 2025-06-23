https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024890547.html

В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"

В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса" - РИА Новости, 23.06.2025

В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"

Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:18:00+03:00

происшествия

россия

украина

брянская область

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения... После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, брянская область, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл