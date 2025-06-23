https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024890547.html
В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"
В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса" - РИА Новости, 23.06.2025
В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"
Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:10:00+03:00
2025-06-23T17:10:00+03:00
2025-06-23T17:18:00+03:00
происшествия
россия
украина
брянская область
светлана петренко
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения... После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, украина, брянская область, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Происшествия, Россия, Украина, Брянская область, Светлана Петренко, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"
В СК сообщили о задержании на границе пособников террористов из "Крокуса"