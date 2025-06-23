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Юлия Безменова: состоятельные клиенты инвестируют в золото и бриллианты

Юлия Безменова: состоятельные клиенты инвестируют в золото и бриллианты - РИА Новости, 23.06.2025

Юлия Безменова: состоятельные клиенты инвестируют в золото и бриллианты

Семейные финансовые офисы, предоставляющие состоятельным людям комплексные услуги по управлению активами и финансами, существуют в мире уже давно. Заметный рост РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:00:00+03:00

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Семейные финансовые офисы, предоставляющие состоятельным людям комплексные услуги по управлению активами и финансами, существуют в мире уже давно. Заметный рост интереса клиентов к этому сервису в последние годы отмечается и в России. Как банки развивают семейные финансовые офисы, какие их услуги наиболее востребованы, и во что предпочитают вкладывать деньги состоятельные клиенты, рассказала в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 вице-президент ВТБ Юлия Безменова.– Насколько развитие семейных финансовых офисов сейчас актуально для российского рынка, и что хотят получить клиенты?– Сегодня семейные финансовые офисы трансформируются в центр принятия комплексных решений клиентских задач. Если изначально мы говорили только про сохранение и приумножение капитала, то сейчас, в первую очередь — о защите, структурировании, диверсификации и правопреемственности денежных средств клиента. Все больше клиентов задумываются об этом, и рост их интереса подтверждается динамикой обращений к сотрудникам нашего семейного финансового офиса. Изначально клиент банка становится клиентом Private Banking, далее мы изучаем его потребности и предлагаем или базовую линейку премиальных продуктов, или индивидуальные варианты комплексного обслуживания для него и его близких.– Какие функции СФО и услуги являются наиболее востребованными среди клиентов и с чем это связано?– Прежде всего, состоятельный клиент задумывается о размещении денежных средств на долгосрочную перспективу, в чем мы ему помогаем. Все более популярным направлением становится консультирование в части налогообложения, что связано с последними изменениями налогового законодательства. Если сравнивать показатели первого квартала 2025 года с тем же периодом прошлого года, то число обращений клиентов за налоговыми консультациями выросло почти на 30%. Ну и, конечно, востребованным остается юридическое сопровождение по всем вопросам, где одними из ключевых являются вопросы правопреемственности и передачи денежных средств по наследству.– Какие инструменты наследования капитала являются ключевыми на рынке?– Основным инструментом остается завещание. Например, клиенты часто делают совместное завещание супругов, по которым осуществляется передача общего имущества наследникам без выделения супружеской доли. Другая интересная тема – создание личных фондов для инвестирования, которые помогают, во-первых, сохранить конфиденциальность правопреемственности, а во-вторых – структурировать капитал. Третьим ключевым инструментом можно считать страхование.Сейчас среди состоятельных клиентов очень актуальна тема приучения младших поколений семьи к ведению дел. Для погружения их в реалии бизнеса мы запускаем интересные программы, где учим инвестированию, работе с различными финансовыми инструментами, в том числе – правопреемственности: как принять капитал, который накопили предыдущие поколения, как удержать его и приумножить. Совместные программы финансовой грамотности у нас запущены с МГУ, МГИМО, Высшей школой менеджмента СПбГУ.– Если отойти от VIP-клиентов, есть ли семейный банкинг в массовом сегменте? Как он реализуется?– Семейное обслуживание состоятельных клиентов сейчас активно масштабируется на более массовые сегменты. Одним из важных результатов трансформации парадигмы взаимодействия клиента с банком можно назвать уход от решения "базовых" задач в части увеличения капитала в сторону "семейности" — выбора банка, с которым можно решить возникающие вопросы всех членов семьи. Уже сейчас мы предоставляем нашим клиентам ряд сервисов, которые распространяются не только на клиента, но и на членов его семьи.ВТБ в прошлом году запустил обширную программу для семей, когда клиент привлекает на обслуживание своих близких, получая дополнительные привилегии от банка. Это может быть повышенный кешбэк, расширенный выбор категорий, надбавка по накопительным счетам и многое другое. Семейные программы очень востребованы, учитывая, что для основного клиента конфиденциальность персонального обслуживания в любом случае сохраняется. Эти программы будут развиваться, потому что сейчас к ним активно подключается самое молодое поколение. Финансовой грамотности нужно обучать с детства – через детские банковские карты, детское мобильное приложение и инструменты геймификации. Среди современных детей эта тема очень популярна, и они очень быстро обучаются.– Какие тенденции укрепляются в классе альтернативных инвестиций? Вложения в драгоценные камни и металлы по-прежнему считаются перспективными стратегиями?– Понятно, что на фоне высокой ключевой ставки классические вклады пока остаются вне конкуренции, но в зависимости от риск-профиля клиента (консервативный, умеренный, агрессивный – ред.) состоятельным клиентам интересна диверсификация своего финансового портфеля. Далее следуют инвестиционные инструменты фондового рынка (акции, облигации российских эмитентов – сейчас фокусные направления – это ИТ, девелоперы). Также популярными становятся альтернативные инструменты инвестирования: драгоценные металлы и бриллианты. ВТБ совместно с АЛРОСА запустил интересный продукт — инвестиционные бриллианты. Купив бриллиант, клиент может оставить его на ответственном хранении в АЛРОСА, а может забрать и создать из него дорогое ювелирное изделие, которое дальше будет передаваться по наследству будущим поколениям.Большое место в альтернативных инвестициях занимает недвижимость, которая особенно интересна для инвесторов с консервативным риск-профилем. Растет спрос на премиальную и коммерческую недвижимость. Наши клиенты за прошлый год приобрели более 25 тысяч квадратных метров премиальной недвижимости.Для того, чтобы ответить на вопрос, являются ли драгоценные камни и металлы перспективной стратегией, необходимо посмотреть ретроспективу. Данный вид активов позволяет защитить портфель от валютных рисков, долгое время он оставался "тихой гаванью" для инвесторов. Последние два года показали нам, что золото может быть не просто инструментом для защиты от инфляции, но и показывать значительный рост от года к году. Рост стоимости золота составил более 80% за последние 5 лет и более 20% с начала года. В зависимости от риск-профиля клиент может приобретать золото – в виде золотых слитков, драгоценных монет, а также держать денежные средства на обезличенных металлических счетах.

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

https://ria.ru/20250620/breytenbikher-2024341282.html

https://ria.ru/20250621/zoloto-2024439129.html

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втб (банк), инвестиции, финансы, интервью, наследство