https://ria.ru/20250623/yug-2024794840.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 23.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:06:00+03:00

2025-06-23T12:06:00+03:00

2025-06-23T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

славянск

вооруженные силы украины

краматорск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Потери противника составили более 170 военнослужащих, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Краматорск, Васюковка, Тихоновка, Часов Яр, Дылеевка, и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

славянск

краматорск

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северск, славянск, вооруженные силы украины, краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф)