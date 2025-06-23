https://ria.ru/20250623/yamal-2024891038.html

На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов

На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов - РИА Новости, 23.06.2025

На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов

Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли ребенка, который проглотил 11 магнитов, сообщила пресс-служба окружного правительства. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:10:00+03:00

ямал

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150820/62/1508206218_0:267:5120:3147_1920x0_80_0_0_6031effc60b1b8b2af1dd319bda84e13.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли ребенка, который проглотил 11 магнитов, сообщила пресс-служба окружного правительства. "Врачи Тазовской больницы достали из кишечника ребенка 11 магнитов. В медучреждение малыша из Тазовской тундры доставила санавиация. Там подозрение на острый аппендицит не подтвердилось, стало ясно, что ребенок проглотил опасную игрушку", – говорится в сообщении. Магниты, пройдя по желудочно-кишечному тракту, притянулись друг к другу, соединились между петлями кишечника, создав высокое давление и перфорации в его стенках. "Точное расположение и количество магнитов определила рентген-лаборант Лариса Лесовик. Сложную операцию по их извлечению провели детский хирург Джангар Коваринов, хирург Дмитрий Петров и анестезиолог-реаниматолог Аминат Дотдаева. Сейчас ребенок идет на поправку", – рассказали в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что потеря времени в подобных случаях может стоить жизни, поэтому важно сразу обращаться в больницу.

https://ria.ru/20250607/primore-2021465039.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, происшествия