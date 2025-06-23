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На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов
На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов - РИА Новости, 23.06.2025
На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов
Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли ребенка, который проглотил 11 магнитов, сообщила пресс-служба окружного правительства. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:10:00+03:00
2025-06-23T17:10:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли ребенка, который проглотил 11 магнитов, сообщила пресс-служба окружного правительства. "Врачи Тазовской больницы достали из кишечника ребенка 11 магнитов. В медучреждение малыша из Тазовской тундры доставила санавиация. Там подозрение на острый аппендицит не подтвердилось, стало ясно, что ребенок проглотил опасную игрушку", – говорится в сообщении. Магниты, пройдя по желудочно-кишечному тракту, притянулись друг к другу, соединились между петлями кишечника, создав высокое давление и перфорации в его стенках. "Точное расположение и количество магнитов определила рентген-лаборант Лариса Лесовик. Сложную операцию по их извлечению провели детский хирург Джангар Коваринов, хирург Дмитрий Петров и анестезиолог-реаниматолог Аминат Дотдаева. Сейчас ребенок идет на поправку", – рассказали в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что потеря времени в подобных случаях может стоить жизни, поэтому важно сразу обращаться в больницу.
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ямал, происшествия
На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов
На Ямале врачи вытащили из кишечника ребенка 11 магнитов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли ребенка, который проглотил 11 магнитов, сообщила пресс-служба окружного правительства.
"Врачи Тазовской больницы достали из кишечника ребенка 11 магнитов. В медучреждение малыша из Тазовской тундры доставила санавиация. Там подозрение на острый аппендицит не подтвердилось, стало ясно, что ребенок проглотил опасную игрушку", – говорится в сообщении.
Магниты, пройдя по желудочно-кишечному тракту, притянулись друг к другу, соединились между петлями кишечника, создав высокое давление и перфорации в его стенках.
"Точное расположение и количество магнитов определила рентген-лаборант Лариса Лесовик. Сложную операцию по их извлечению провели детский хирург Джангар Коваринов, хирург Дмитрий Петров и анестезиолог-реаниматолог Аминат Дотдаева. Сейчас ребенок идет на поправку", – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что потеря времени в подобных случаях может стоить жизни, поэтому важно сразу обращаться в больницу.