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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:56 23.06.2025 (обновлено: 00:21 24.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vzryvy-2024977549.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и в районе Одессы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T23:56:00+03:00
2025-06-24T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
одесса
украина
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
страна.ua
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и в районе Одессы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киеве. Также сообщают о взрывах в районе Одессы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В Одесской области тревогу объявили в 23.18 мск, в Киеве — в 23.37 мск.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, одесса, украина, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и в районе Одессы прогремели взрывы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и в районе Одессы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Киеве. Также сообщают о взрывах в районе Одессы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Одесской области тревогу объявили в 23.18 мск, в Киеве — в 23.37 мск.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковСтрана.ua
 
 
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