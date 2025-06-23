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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и в районе Одессы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T23:56:00+03:00
2025-06-23T23:56:00+03:00
2025-06-24T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и в районе Одессы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киеве. Также сообщают о взрывах в районе Одессы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В Одесской области тревогу объявили в 23.18 мск, в Киеве — в 23.37 мск.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и в районе Одессы прогремели взрывы