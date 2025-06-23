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Минздрав: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 25 человек
Минздрав: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 25 человек - РИА Новости, 23.06.2025
Минздрав: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 25 человек
Количество жертв теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске возросло до 25 человек, более 60 ранены, написано в заявлении министерства здравоохранения Сирии,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:07:00+03:00
2025-06-23T13:07:00+03:00
2025-06-23T13:07:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Количество жертв теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске возросло до 25 человек, более 60 ранены, написано в заявлении министерства здравоохранения Сирии, опубликованного агентством SANA. "Количество жертв теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, раненых - 63 человека", - написано заявлении.
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Минздрав: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 25 человек
Минздрав Сирии: число жертв теракта в церкви в Дамаске возросло до 25 человек