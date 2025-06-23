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Встреча Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Встреча Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция - РИА Новости, 23.06.2025
Встреча Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками военных вузов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:00:00+03:00
2025-06-23T15:00:00+03:00
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками военных вузов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
LIVE: Встреча Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:00
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PT17M59S
Встреча Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками военных вузов.