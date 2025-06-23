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У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:24:00+03:00
2025-06-23T17:24:00+03:00
2025-06-23T17:36:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник. У российской стороны существует четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, подчеркнул источник. "В первую очередь передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией. При этом один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один – украинской стороне", - сказал он.
https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html
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россия, в мире, украина, игорь клименко, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
У России есть четкая схема опознания и передачи тел погибших солдат ВСУ