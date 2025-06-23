https://ria.ru/20250623/vsu-2024895715.html

У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник

У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025

У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник

Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:24:00+03:00

2025-06-23T17:24:00+03:00

2025-06-23T17:36:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

украина

игорь клименко

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник. У российской стороны существует четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, подчеркнул источник. "В первую очередь передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией. При этом один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один – украинской стороне", - сказал он.

https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html

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россия, в мире, украина, игорь клименко, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)