Рейтинг@Mail.ru
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 23.06.2025 (обновлено: 17:36 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vsu-2024895715.html
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:24:00+03:00
2025-06-23T17:36:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_0:236:2995:1921_1920x0_80_0_0_88ce2d62160ef04c7b5396571365664d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник. У российской стороны существует четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, подчеркнул источник. "В первую очередь передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией. При этом один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один – украинской стороне", - сказал он.
https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_fddc5142340f6be657d5a8abae109a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, игорь клименко, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
У России есть схема опознания тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник

У России есть четкая схема опознания и передачи тел погибших солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обвинение российской стороны якобы в подлоге, совершенном при передаче тел военнослужащих ВСУ украинской стороне, выдвинутое министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, – это провокация, у России есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военных, и попытки киевского режима дискредитировать российскую сторону безосновательны, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
У российской стороны существует четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, подчеркнул источник. "В первую очередь передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией. При этом один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один – украинской стороне", - сказал он.
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене
21 июня, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаИгорь КлименкоВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала