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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:11:00+03:00
2025-06-23T12:11:00+03:00
2025-06-23T12:11:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра"