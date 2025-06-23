https://ria.ru/20250623/vsu-2024796404.html

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:11:00+03:00

2025-06-23T12:11:00+03:00

2025-06-23T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)