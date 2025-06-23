https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html

Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения

Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения - РИА Новости, 23.06.2025

Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения

Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:01:00+03:00

2025-06-23T16:01:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть. Уверен, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшние переговоры пойдут на пользу развитию наших отношений. Добро пожаловать в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

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мали, россия, владимир путин, в мире