https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения - РИА Новости, 23.06.2025
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения
Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:01:00+03:00
2025-06-23T16:01:00+03:00
2025-06-23T16:10:00+03:00
мали
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024868515_0:1499:2048:2651_1920x0_80_0_0_b4ebeb1d2ee1334c977204f76a636d79.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть. Уверен, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшние переговоры пойдут на пользу развитию наших отношений. Добро пожаловать в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024868515_0:1383:2048:2919_1920x0_80_0_0_9d21bd4178b50cdfa27404aa378c2f97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, владимир путин, в мире
Мали, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения
Путин уверен, что встреча с Гоитой пойдет на пользу развитию отношений стран