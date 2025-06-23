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Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения - РИА Новости, 23.06.2025
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16:01 23.06.2025 (обновлено: 16:10 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения - РИА Новости, 23.06.2025
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения
Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:01:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть. Уверен, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшние переговоры пойдут на пользу развитию наших отношений. Добро пожаловать в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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мали, россия, владимир путин, в мире
Мали, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность, что переговоры с лидером Мали углубят отношения

Путин уверен, что встреча с Гоитой пойдет на пользу развитию отношений стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры между президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой и президентом РФ пойдут на пользу развитию отношений двух стран, заявил лидер России Владимир Путин.
"Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть. Уверен, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшние переговоры пойдут на пользу развитию наших отношений. Добро пожаловать в Россию", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Межгосударственные отношения России и Мали
Вчера, 08:00
 
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