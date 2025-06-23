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Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года - РИА Новости, 23.06.2025
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11:21 23.06.2025 (обновлено: 11:38 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vremya-2024780044.html
Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года
Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года - РИА Новости, 23.06.2025
Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года
Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на четыре минуты впервые с 2022 года, пишут "Известия". РИА Новости, 23.06.2025
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на четыре минуты впервые с 2022 года, пишут "Известия".&quot;Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата &quot;Социально-экономическое положение России&quot;, — говорится в публикации.В материале это сокращение на 0,1 процента назвали переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались.Издание объяснило балансировку рынка труда и изменения в нем распространением гибкого графика и популярностью дистанционной и проектной работы, а также ростом количества сотрудников в компаниях с частичной занятостью.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года

"Известия": рабочий день в России сократился на 4 минуты впервые с 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на четыре минуты впервые с 2022 года, пишут "Известия".
«

"Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата "Социально-экономическое положение России", — говорится в публикации.

В материале это сокращение на 0,1 процента назвали переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались.
Издание объяснило балансировку рынка труда и изменения в нем распространением гибкого графика и популярностью дистанционной и проектной работы, а также ростом количества сотрудников в компаниях с частичной занятостью.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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