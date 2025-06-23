https://ria.ru/20250623/voyska-2024851283.html

Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей

Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей - РИА Новости, 23.06.2025

Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей

Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:10:00+03:00

вооруженные силы рф

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальной задачей остается и повышение возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html

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вооруженные силы рф, россия, безопасность, владимир путин