Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 23.06.2025 (обновлено: 15:10 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/voyska-2024851283.html
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей
Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:10:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024275881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ca055bfddebb6423aae263741b59ea.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальной задачей остается и повышение возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024275881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0289270008a7c622db9be4da560c4ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, безопасность, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей

Путин назвал повышение боеспособности всех видов войск ВС РФ актуальной задачей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Актуальной задачей остается и повышение возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин
Вчера, 15:00
 
Вооруженные силы РФРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала