https://ria.ru/20250623/voyska-2024851283.html
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей
Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:10:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Повышение боеспособности всех видов войск ВС Российской Федерации остается актуальной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальной задачей остается и повышение возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей
Путин назвал повышение боеспособности всех видов войск ВС РФ актуальной задачей