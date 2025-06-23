https://ria.ru/20250623/vostok-2024819886.html

Глава МИД Ирана: напряженность на Ближнем Востоке растет из-за Израиля

Глава МИД Ирана: напряженность на Ближнем Востоке растет из-за Израиля - РИА Новости, 23.06.2025

Глава МИД Ирана: напряженность на Ближнем Востоке растет из-за Израиля

Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на исламскую республику, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник на встрече с... РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T13:16:00+03:00

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аббас аракчи

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владимир путин

мид ирана

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на исламскую республику, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Напряженность в регионе Ближнего Востока растет из-за нападений, совершенных Израилем и Соединенными Штатами на Иран", - заявил Аракчи, назвав атаки в отношении Ирана беспричинными.Он также отметил, что рад встрече с Путиным на фоне кризисных условий на Ближнем Востоке.Аракчи также на встрече с Путиным заявил, что Москва и Тегеран постоянно ведут консультации по всем направлениям, в особенности по вопросам мировой безопасности."У нас очень близкие и добрые отношения. Как Вы отметили, за последние годы наши двусторонние отношения начали носить стратегический характер... В сфере ядерной программы Ирана РФ как партнер строит нам АЭС "Бушер" и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерного соглашения РФ смогла сыграть позитивную роль", - добавил он.

https://ria.ru/20250623/rossija-2024805823.html

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Глава МИД Ирана о напряженности на Ближнем Востоке из-за нападения Израиля и США Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на Иран, заявил глава МИД республики на встрече с Путиным 2025-06-23T13:01 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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