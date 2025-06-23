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Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.06.2025
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Твой бизнес
 
13:20 23.06.2025 (обновлено: 13:46 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vorobev-2024832994.html
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.06.2025
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев
Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:20:00+03:00
2025-06-23T13:46:00+03:00
твой бизнес
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В работе более 10 крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка - сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место", - сказал Воробьев. По его словам, в Московской области видят большой потенциал к импортозамещению цветов. "Реализовываем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой - крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Москва, Твой бизнес – новости
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев

Воробьев: каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В работе более 10 крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка - сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место", - сказал Воробьев.
По его словам, в Московской области видят большой потенциал к импортозамещению цветов. "Реализовываем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой - крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Твой бизнесЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМоскваТвой бизнес – новости
 
 
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