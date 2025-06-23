https://ria.ru/20250623/vorobev-2024832994.html
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.06.2025
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев
Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:20:00+03:00
2025-06-23T13:20:00+03:00
2025-06-23T13:46:00+03:00
твой бизнес
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
москва
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3f0aeedebceb9c78da916efe8a26dc20.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В работе более 10 крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка - сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место", - сказал Воробьев. По его словам, в Московской области видят большой потенциал к импортозамещению цветов. "Реализовываем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой - крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024827234.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58ce9c94fa63417b0a05b96ffc451390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Москва, Твой бизнес – новости
Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев
Воробьев: каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В работе более 10 крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка - сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место", - сказал Воробьев.
По его словам, в Московской области видят большой потенциал к импортозамещению цветов. "Реализовываем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой - крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.