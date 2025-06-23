https://ria.ru/20250623/vorobev-2024832994.html

Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев

Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.06.2025

Подмосковье производит 20 процентов всего российского сыра, заявил Воробьев

Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:20:00+03:00

2025-06-23T13:20:00+03:00

2025-06-23T13:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В работе более 10 крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка - сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый 5-й килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место", - сказал Воробьев. По его словам, в Московской области видят большой потенциал к импортозамещению цветов. "Реализовываем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой - крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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