https://ria.ru/20250623/volodin-2024955164.html
Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания
Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания - РИА Новости, 23.06.2025
Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости в Белоруссии и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:44:00+03:00
2025-06-23T20:44:00+03:00
2025-06-23T20:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости в Белоруссии и оборонно-спортивным лагерем "Авангард" в Волгограде в России. "Важно выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости с аналогичным лагерем в Волгограде", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что центр патриотического воспитания в Брестской крепости уникален, так как находится в историческом месте, где дети могут соприкоснуться с живой историей. "Хорошо, когда детский отдых сочетается с изучением истории, посещением памятных мест", - подчеркнул Володин. Ранее председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель ГД Вячеслав Володин вместе с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко ознакомились с ходом реализации образовательного проекта - центра патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Его цель - всестороннее развитие детей, формирование у них нравственно-патриотического мировоззрения и бережного отношения к истории. "В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России можно было бы поддержать Центр патриотического воспитания в Бресте и оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в Волгограде", - сказал Володин.
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россия, белоруссия, волгоград, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Волгоград, Вячеслав Володин, Госдума РФ
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости в Белоруссии и оборонно-спортивным лагерем "Авангард" в Волгограде в России.
"Важно выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости с аналогичным лагерем в Волгограде", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что центр патриотического воспитания в Брестской крепости уникален, так как находится в историческом месте, где дети могут соприкоснуться с живой историей. "Хорошо, когда детский отдых сочетается с изучением истории, посещением памятных мест", - подчеркнул Володин.
Ранее председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель ГД Вячеслав Володин вместе с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко ознакомились с ходом реализации образовательного проекта - центра патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Его цель - всестороннее развитие детей, формирование у них нравственно-патриотического мировоззрения и бережного отношения к истории.
"В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России можно было бы поддержать Центр патриотического воспитания в Бресте и оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в Волгограде", - сказал Володин.