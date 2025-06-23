https://ria.ru/20250623/volodin-2024955164.html

Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания

Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания - РИА Новости, 23.06.2025

Володин заявил о важности связей между центрами патриотического воспитания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости в Белоруссии и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:44:00+03:00

2025-06-23T20:44:00+03:00

2025-06-23T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости в Белоруссии и оборонно-спортивным лагерем "Авангард" в Волгограде в России. "Важно выстроить взаимодействие между центром патриотического воспитания в Брестской крепости с аналогичным лагерем в Волгограде", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что центр патриотического воспитания в Брестской крепости уникален, так как находится в историческом месте, где дети могут соприкоснуться с живой историей. "Хорошо, когда детский отдых сочетается с изучением истории, посещением памятных мест", - подчеркнул Володин. Ранее председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель ГД Вячеслав Володин вместе с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко ознакомились с ходом реализации образовательного проекта - центра патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Его цель - всестороннее развитие детей, формирование у них нравственно-патриотического мировоззрения и бережного отношения к истории. "В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России можно было бы поддержать Центр патриотического воспитания в Бресте и оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в Волгограде", - сказал Володин.

https://ria.ru/20250623/shelest-2024867182.html

https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html

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россия, белоруссия, волгоград, вячеслав володин, госдума рф