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Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 23.06.2025
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14:01 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vengriya-2024836985.html
Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС
Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 23.06.2025
Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС
Венгрия не позволит Украине приблизиться к вступлению в ЕС, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:01:00+03:00
2025-06-23T14:01:00+03:00
в мире
венгрия
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киев
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия не позволит Украине приблизиться к вступлению в ЕС, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр назвал "самым грубым высказыванием" и "скандалом" слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что сообщество якобы защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его. "Если это так, то предложил бы ЕС не особо гордиться представляемыми им ценностями", - отметил он.
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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС

Сийярто: Киев не сможет вступить в ЕС, пока не вернет права закарпатским венграм

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия не позволит Украине приблизиться к вступлению в ЕС, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Министр назвал "самым грубым высказыванием" и "скандалом" слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что сообщество якобы защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его.
"Если это так, то предложил бы ЕС не особо гордиться представляемыми им ценностями", - отметил он.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Венгрии завершается опрос о вступлении Украины в ЕС
20 июня, 00:34
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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