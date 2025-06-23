https://ria.ru/20250623/vengriya-2024836985.html

Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС

Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 23.06.2025

Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС

Венгрия не позволит Украине приблизиться к вступлению в ЕС, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:01:00+03:00

2025-06-23T14:01:00+03:00

2025-06-23T14:01:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия не позволит Украине приблизиться к вступлению в ЕС, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр назвал "самым грубым высказыванием" и "скандалом" слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что сообщество якобы защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его. "Если это так, то предложил бы ЕС не особо гордиться представляемыми им ценностями", - отметил он.

https://ria.ru/20250620/vengrija-2024069660.html

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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз