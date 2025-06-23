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Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины - РИА Новости, 23.06.2025
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22:53 23.06.2025 (обновлено: 23:55 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024971972.html
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины - РИА Новости, 23.06.2025
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины
Будапешт на саммитах НАТО и ЕС пытается помешать интеграции Украины в эти объединения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:53:00+03:00
2025-06-23T23:55:00+03:00
в мире
украина
венгрия
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виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт на саммитах НАТО и ЕС пытается помешать интеграции Украины в эти объединения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы хотим мира и безопасности, поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос. &lt;...&gt; Мы должны избегать любых шагов в этом направлении", — написал он. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны", потому что альянс основывается на коллективной безопасности. В то время как вступление Киева в ЕС создаст косвенные риски для развязывания конфликта. Для Орбана это будет 15-й саммит НАТО и 112-й саммит Евросоюза в его карьере. На этот раз позиция Будапешта основывается на мнении более двух миллионов венгров, которые выразили свое отношение к членству Украины в ЕС во время опроса граждан страны.Венгерский премьер также предложит на саммите ЕС отказаться от планов запретить импорт российских энергоносителей, пока на Ближнем Востоке продолжается конфликт, повышающий цены на энергорынках. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.
https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html
https://ria.ru/20250619/vengrija-2023988537.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз, нато, будапешт
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Будапешт
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины

Орбан: Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт на саммитах НАТО и ЕС пытается помешать интеграции Украины в эти объединения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы хотим мира и безопасности, поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос. <...> Мы должны избегать любых шагов в этом направлении", — написал он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан
5 июня, 14:25
По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны", потому что альянс основывается на коллективной безопасности. В то время как вступление Киева в ЕС создаст косвенные риски для развязывания конфликта.
Для Орбана это будет 15-й саммит НАТО и 112-й саммит Евросоюза в его карьере. На этот раз позиция Будапешта основывается на мнении более двух миллионов венгров, которые выразили свое отношение к членству Украины в ЕС во время опроса граждан страны.
Венгерский премьер также предложит на саммите ЕС отказаться от планов запретить импорт российских энергоносителей, пока на Ближнем Востоке продолжается конфликт, повышающий цены на энергорынках.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Венгрия хотела бы продолжать закупку нефти и газа из России, заявил Сийярто
19 июня, 17:31
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОБудапешт
 
 
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