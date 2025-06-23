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Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины - РИА Новости, 23.06.2025
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины
Будапешт на саммитах НАТО и ЕС пытается помешать интеграции Украины в эти объединения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:53:00+03:00
2025-06-23T22:53:00+03:00
2025-06-23T23:55:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт на саммитах НАТО и ЕС пытается помешать интеграции Украины в эти объединения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы хотим мира и безопасности, поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос. <...> Мы должны избегать любых шагов в этом направлении", — написал он. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны", потому что альянс основывается на коллективной безопасности. В то время как вступление Киева в ЕС создаст косвенные риски для развязывания конфликта. Для Орбана это будет 15-й саммит НАТО и 112-й саммит Евросоюза в его карьере. На этот раз позиция Будапешта основывается на мнении более двух миллионов венгров, которые выразили свое отношение к членству Украины в ЕС во время опроса граждан страны.Венгерский премьер также предложит на саммите ЕС отказаться от планов запретить импорт российских энергоносителей, пока на Ближнем Востоке продолжается конфликт, повышающий цены на энергорынках. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.
https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html
https://ria.ru/20250619/vengrija-2023988537.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз, нато, будапешт
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Будапешт
Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины
Орбан: Венгрия на саммитах НАТО и ЕС попытается помешать интеграции Украины