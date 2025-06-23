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На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности
На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 23.06.2025
На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности
Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, свидетельствует... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:19:00+03:00
2025-06-23T19:19:00+03:00
2025-06-23T19:19:00+03:00
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович, гражданин Российской Федерации, 28 октября 1984 года рождения, актер, юморист, телеведущий, который неоднократно демонстрировал поддержку Владимира Путина", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Уточняется, что причиной внесения Мусагалиева в список является его участие в концерте в Донецкой Народной республике в 2023 году, где он исполнил патриотическую песню.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, владимир путин, украина
Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Украина
На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности
Минкультуры Украины внесло Мусагалиева в список лиц, угрожающих нацбезопасности