https://ria.ru/20250623/ukraina-2024937081.html

На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности

На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 23.06.2025

На Украине российского комика внесли в список угроз нацбезопасности

Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, свидетельствует... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:19:00+03:00

2025-06-23T19:19:00+03:00

2025-06-23T19:19:00+03:00

донецкая народная республика

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович, гражданин Российской Федерации, 28 октября 1984 года рождения, актер, юморист, телеведущий, который неоднократно демонстрировал поддержку Владимира Путина", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Уточняется, что причиной внесения Мусагалиева в список является его участие в концерте в Донецкой Народной республике в 2023 году, где он исполнил патриотическую песню.

https://ria.ru/20250422/grazhdanstvo-2012851621.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, владимир путин, украина