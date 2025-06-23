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СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины
СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины - РИА Новости, 23.06.2025
СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины
По данным СВР, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:47:00+03:00
2025-06-23T14:47:00+03:00
2025-06-23T14:57:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сербия
чехия
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По данным СВР, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.", - говорится в заявлении.
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украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сербия, чехия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сербия, Чехия, В мире
СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины
СВР: сербские боеприпасы для Украины снаряжаются в Чехии и Болгарии