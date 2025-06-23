https://ria.ru/20250623/ukraina-2024847183.html

СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины

СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины - РИА Новости, 23.06.2025

СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины

По данным СВР, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:47:00+03:00

2025-06-23T14:47:00+03:00

2025-06-23T14:57:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сербия

чехия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По данным СВР, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250623/svr-2024849357.html

украина

сербия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сербия, чехия, в мире