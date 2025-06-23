На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг
На Украине задержали мужчину, который на похоронах военного укутался во флаг РФ
© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины задержали мужчину с россйским флагом в селе Юзвин в Винницкой области
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины задержали мужчину с россйским флагом в селе Юзвин в Винницкой области
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание "Говорит великий Львов".
"Укутался во флаг РФ и пришел на похороны украинского военного. Это произошло в селе Юзвин Винницкой области. Люди собирались провести в последний путь погибшего защитника, а тут такое. Мужчину увидел местный житель, который рассматривал цветы перед церемонией. Сейчас с задержанным работает полиция, флаг и другие вещи изъяли. Говорят, впоследствии дадут правовую оценку его действиям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
© СоцсетиМужчина с российским флагом в селе Юзвин в Винницкой области. Кадр видео
© Соцсети
Мужчина с российским флагом в селе Юзвин в Винницкой области. Кадр видео