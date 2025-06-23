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На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг - РИА Новости, 23.06.2025
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12:55 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024816084.html
На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг
На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг - РИА Новости, 23.06.2025
На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг
Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:55:00+03:00
2025-06-23T12:55:00+03:00
в мире
винницкая область
россия
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание "Говорит великий Львов". "Укутался во флаг РФ и пришел на похороны украинского военного. Это произошло в селе Юзвин Винницкой области. Люди собирались провести в последний путь погибшего защитника, а тут такое. Мужчину увидел местный житель, который рассматривал цветы перед церемонией. Сейчас с задержанным работает полиция, флаг и другие вещи изъяли. Говорят, впоследствии дадут правовую оценку его действиям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, винницкая область, россия, украина
В мире, Винницкая область, Россия, Украина
На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг

На Украине задержали мужчину, который на похоронах военного укутался во флаг РФ

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины задержали мужчину с россйским флагом в селе Юзвин в Винницкой области
Сотрудники полиции Украины задержали мужчину с россйским флагом в селе Юзвин в Винницкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины задержали мужчину с россйским флагом в селе Юзвин в Винницкой области
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание "Говорит великий Львов".
"Укутался во флаг РФ и пришел на похороны украинского военного. Это произошло в селе Юзвин Винницкой области. Люди собирались провести в последний путь погибшего защитника, а тут такое. Мужчину увидел местный житель, который рассматривал цветы перед церемонией. Сейчас с задержанным работает полиция, флаг и другие вещи изъяли. Говорят, впоследствии дадут правовую оценку его действиям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
© СоцсетиМужчина с российским флагом в селе Юзвин в Винницкой области. Кадр видео
Мужчина с российским флагом в селе Юзвин в Винницкой области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Соцсети
Мужчина с российским флагом в селе Юзвин в Винницкой области. Кадр видео
 
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