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На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг

На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг - РИА Новости, 23.06.2025

На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг

Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:55:00+03:00

2025-06-23T12:55:00+03:00

2025-06-23T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская полиция в селе Юзвин в Винницкой области задержала мужчину, который на похоронах военного укутался в российский флаг, сообщает в понедельник издание "Говорит великий Львов". "Укутался во флаг РФ и пришел на похороны украинского военного. Это произошло в селе Юзвин Винницкой области. Люди собирались провести в последний путь погибшего защитника, а тут такое. Мужчину увидел местный житель, который рассматривал цветы перед церемонией. Сейчас с задержанным работает полиция, флаг и другие вещи изъяли. Говорят, впоследствии дадут правовую оценку его действиям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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в мире, винницкая область, россия, украина