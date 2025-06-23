https://ria.ru/20250623/udar-2024798907.html
Песков высказался об ударах США по Ирану
Песков высказался об ударах США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Песков высказался об ударах США по Ирану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:16:00+03:00
2025-06-23T12:16:00+03:00
2025-06-23T12:24:00+03:00
сша
в мире
иран
россия
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта."Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее произошло, новый виток эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенный США удар по ядерным объектам в Иране.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
сша
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, иран, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
США, В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Песков высказался об ударах США по Ирану
Песков: атака США на Иран увеличила количество участников конфликта