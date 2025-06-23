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Песков высказался об ударах США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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12:16 23.06.2025 (обновлено: 12:24 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/udar-2024798907.html
Песков высказался об ударах США по Ирану
Песков высказался об ударах США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Песков высказался об ударах США по Ирану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:16:00+03:00
2025-06-23T12:24:00+03:00
сша
в мире
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россия
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта."Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее произошло, новый виток эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенный США удар по ядерным объектам в Иране.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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сша, в мире, иран, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
США, В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Песков высказался об ударах США по Ирану

Песков: атака США на Иран увеличила количество участников конфликта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта.
"Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее произошло, новый виток эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенный США удар по ядерным объектам в Иране.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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СШАВ миреИранРоссияДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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