https://ria.ru/20250623/udar-2024798907.html

Песков высказался об ударах США по Ирану

Песков высказался об ударах США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Песков высказался об ударах США по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:16:00+03:00

2025-06-23T12:16:00+03:00

2025-06-23T12:24:00+03:00

сша

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россия

дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ударах США по Ирану, отметил, что произошло увеличение участников конфликта."Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее произошло, новый виток эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенный США удар по ядерным объектам в Иране.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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сша, в мире, иран, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране