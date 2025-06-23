Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников
Чернышенко: единые школьные учебники по всем предметам появятся в 2026 году
Ученик во время урока. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Минпросвещения с Академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников. <...> В 2026 году они будут уже доступны в школах", — рассказал он.
В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет. Сейчас готовятся учебники по физике, химии и биологии. Кроме того, министерство совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.
Новые учебные пособия
- С 1 сентября 2023 года в школах ввели единые учебники по истории для 10-11-х классов.
- Они состоят из четырех томов, включающих "Историю России" и "Всеобщую историю".
- Осенью 2024-го в регионах начали проверять качество новых пособий для 5-9-х классов, их введут в школах с 1 сентября.
- В них обновили картографический и иллюстративный ряд, а также включили QR-коды со ссылками на документальные и художественные фильмы, книги и архивы.
- Учебники содержат разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых регионов, международные отношения, расширение НАТО.
- Во "Всеобщей истории" особое внимание уделили странам Латинской Америки, Африки и Азии.
- Сейчас готовится новый курс обществознания (9-11-й классы).