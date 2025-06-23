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Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников - РИА Новости, 23.06.2025
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08:06 23.06.2025 (обновлено: 10:39 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/uchebnik-2024740946.html
Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников
Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников - РИА Новости, 23.06.2025
Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников
Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:06:00+03:00
2025-06-23T10:39:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
латинская америка
сергей кравцов
африка
азия
московский физико-технический институт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Минпросвещения с Академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников. &lt;...&gt; В 2026 году они будут уже доступны в школах", — рассказал он.В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет. Сейчас готовятся учебники по физике, химии и биологии. Кроме того, министерство совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.Новые учебные пособия
https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, латинская америка, сергей кравцов, африка, азия, московский физико-технический институт, нато, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Латинская Америка, Сергей Кравцов, Африка, Азия, Московский физико-технический институт, НАТО, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников

Чернышенко: единые школьные учебники по всем предметам появятся в 2026 году

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Минпросвещения с Академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников. <...> В 2026 году они будут уже доступны в школах", — рассказал он.
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В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет. Сейчас готовятся учебники по физике, химии и биологии. Кроме того, министерство совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.

Новые учебные пособия

  • С 1 сентября 2023 года в школах ввели единые учебники по истории для 10-11-х классов.
  • Они состоят из четырех томов, включающих "Историю России" и "Всеобщую историю".
  • Осенью 2024-го в регионах начали проверять качество новых пособий для 5-9-х классов, их введут в школах с 1 сентября.
  • В них обновили картографический и иллюстративный ряд, а также включили QR-коды со ссылками на документальные и художественные фильмы, книги и архивы.
  • Учебники содержат разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых регионов, международные отношения, расширение НАТО.
  • Во "Всеобщей истории" особое внимание уделили странам Латинской Америки, Африки и Азии.
  • Сейчас готовится новый курс обществознания (9-11-й классы).
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЛатинская АмерикаСергей КравцовАфрикаАзияМосковский физико-технический институтНАТОСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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