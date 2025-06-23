https://ria.ru/20250623/uchebnik-2024740946.html

Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников

Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников - РИА Новости, 23.06.2025

Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников

Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:06:00+03:00

2025-06-23T08:06:00+03:00

2025-06-23T10:39:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

латинская америка

сергей кравцов

африка

азия

московский физико-технический институт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Минпросвещения с Академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников. <...> В 2026 году они будут уже доступны в школах", — рассказал он.В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет. Сейчас готовятся учебники по физике, химии и биологии. Кроме того, министерство совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.Новые учебные пособия

https://ria.ru/20250622/putin-2024653492.html

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

россия

латинская америка

африка

азия

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