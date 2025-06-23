https://ria.ru/20250623/tv-2024838855.html
Израиль сбросил на Иран более ста снарядов за несколько часов, сообщили СМИ
Израиль сбросил на Иран более ста снарядов за несколько часов, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль сбросил на Иран более ста снарядов за несколько часов, сообщили СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила более 100 боеприпасов на цели в Тегеране за последние несколько часов, сообщил в понедельник 12-й канал израильского... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:10:00+03:00
2025-06-23T14:10:00+03:00
2025-06-23T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила более 100 боеприпасов на цели в Тегеране за последние несколько часов, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения."За последние несколько часов ВВС Израиля сбросили более 100 боеприпасов на цели в Тегеране", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль, тегеран (город), крейг мюррей, дональд трамп
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Иран, Израиль, Тегеран (город), Крейг Мюррей, Дональд Трамп
Израиль сбросил на Иран более ста снарядов за несколько часов, сообщили СМИ
ВВС Израиля сбросили на Тегеран более 100 снарядов за несколько часов
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила более 100 боеприпасов на цели в Тегеране за последние несколько часов, сообщил в понедельник 12-й канал
израильского телевидения.
"За последние несколько часов ВВС Израиля сбросили более 100 боеприпасов на цели в Тегеране", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.