https://ria.ru/20250623/turistka-2024744704.html

В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы

В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы - РИА Новости, 23.06.2025

В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы

Туристку с травмой ноги эвакуируют с горы, высотой более 1,8 тысячи метров в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:57:00+03:00

2025-06-23T08:57:00+03:00

2025-06-23T08:57:00+03:00

россия

нанайский район

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Туристку с травмой ноги эвакуируют с горы, высотой более 1,8 тысячи метров в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. По поступившей в региональное управление МЧС России информации, при спуске с горы Тордоки-Яни зарегистрированной туристической группы, 45-летняя женщина получила травму ноги. В Нанайский район прибыли наземные группы краевых спасателей и спасателей ПСО (село Ракитное) МЧС России с необходимым снаряжением. "В настоящее время группа спасателей МЧС России совершает подъем к месту нахождения туристки на высоту около 1850 метров, где оборудован палаточный лагерь. В данной местности сложный рельеф, скалы, перепады высот, густая растительность, что затрудняет эвакуацию наземным способом", - сообщает ведомство. Добавляется, что работу авиации осложняют плохие метеоусловия. Накануне вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетал на место, однако низкая облачность и туман не позволили провести поисково-спасательные работы в горах. Отмечается, что воздушное судно со спасателями и бригадой медицины катастроф находится в готовности к вылету по улучшению метеоусловий. Всего к спасательной операции привлечено 22 человека и четыре единицы техники, информирует краевой главк МЧС.

https://ria.ru/20250611/turistki-2022385201.html

https://ria.ru/20250604/turistka-2020982006.html

россия

нанайский район

хабаровский край

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россия, нанайский район, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия