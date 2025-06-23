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В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы - РИА Новости, 23.06.2025
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08:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/turistka-2024744704.html
В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы
В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы - РИА Новости, 23.06.2025
В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы
Туристку с травмой ноги эвакуируют с горы, высотой более 1,8 тысячи метров в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:57:00+03:00
2025-06-23T08:57:00+03:00
россия
нанайский район
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Туристку с травмой ноги эвакуируют с горы, высотой более 1,8 тысячи метров в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. По поступившей в региональное управление МЧС России информации, при спуске с горы Тордоки-Яни зарегистрированной туристической группы, 45-летняя женщина получила травму ноги. В Нанайский район прибыли наземные группы краевых спасателей и спасателей ПСО (село Ракитное) МЧС России с необходимым снаряжением. "В настоящее время группа спасателей МЧС России совершает подъем к месту нахождения туристки на высоту около 1850 метров, где оборудован палаточный лагерь. В данной местности сложный рельеф, скалы, перепады высот, густая растительность, что затрудняет эвакуацию наземным способом", - сообщает ведомство. Добавляется, что работу авиации осложняют плохие метеоусловия. Накануне вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетал на место, однако низкая облачность и туман не позволили провести поисково-спасательные работы в горах. Отмечается, что воздушное судно со спасателями и бригадой медицины катастроф находится в готовности к вылету по улучшению метеоусловий. Всего к спасательной операции привлечено 22 человека и четыре единицы техники, информирует краевой главк МЧС.
https://ria.ru/20250611/turistki-2022385201.html
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россия
нанайский район
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россия, нанайский район, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Нанайский район, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровском крае туристку с травмой эвакуируют с горы

В Хабаровском крае туристку с травмой ноги эвакуируют с горы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭвакуация пострадавшего
Эвакуация пострадавшего - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эвакуация пострадавшего . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Туристку с травмой ноги эвакуируют с горы, высотой более 1,8 тысячи метров в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС.
По поступившей в региональное управление МЧС России информации, при спуске с горы Тордоки-Яни зарегистрированной туристической группы, 45-летняя женщина получила травму ноги. В Нанайский район прибыли наземные группы краевых спасателей и спасателей ПСО (село Ракитное) МЧС России с необходимым снаряжением.
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"В настоящее время группа спасателей МЧС России совершает подъем к месту нахождения туристки на высоту около 1850 метров, где оборудован палаточный лагерь. В данной местности сложный рельеф, скалы, перепады высот, густая растительность, что затрудняет эвакуацию наземным способом", - сообщает ведомство.
Добавляется, что работу авиации осложняют плохие метеоусловия. Накануне вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетал на место, однако низкая облачность и туман не позволили провести поисково-спасательные работы в горах. Отмечается, что воздушное судно со спасателями и бригадой медицины катастроф находится в готовности к вылету по улучшению метеоусловий.
Всего к спасательной операции привлечено 22 человека и четыре единицы техники, информирует краевой главк МЧС.
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РоссияНанайский районХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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