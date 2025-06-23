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Близкая к ИГ* группировка взяла ответственность за теракт в Дамаске
Близкая к ИГ* группировка взяла ответственность за теракт в Дамаске - РИА Новости, 23.06.2025
Близкая к ИГ* группировка взяла ответственность за теракт в Дамаске
Группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна", близкая к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:45:00+03:00
2025-06-23T13:45:00+03:00
2025-06-23T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна", близкая к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за теракт в церкви в Дамаске, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, и пригрозила повторить его в столице Ливана Бейруте, говорится в ее заявлении. В воскресенье сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дамаска Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления. Группировка сообщила, что ее член напал на христиан в церкви святого Илии в Дамаске, в результате чего, как она утверждает, погибли "десятки" человек. Она угрожает, что "вскоре" в точности якобы повторит этот теракт в ливанской столице Бейруте. Как ранее заявляло МВД Сирии, напавший на церковь в Дамаске относился к ИГ*.* ИГ, запрещена в РФ
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в мире, дамаск (город), мария захарова, россия, сирия, исламское государство*
В мире, Дамаск (город), Мария Захарова, Россия, Сирия, Исламское государство*
Близкая к ИГ* группировка взяла ответственность за теракт в Дамаске
Близкая к ИГ "Сарайя Ансар ас-Сунна" взяла ответственность за теракт в Дамаске