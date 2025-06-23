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ЦАХАЛ назвала цель удара в районе Фордо
ЦАХАЛ назвала цель удара в районе Фордо - РИА Новости, 23.06.2025
ЦАХАЛ назвала цель удара в районе Фордо
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ранее удары в районе Фордо с целью ограничить доступ к ядерному объекту, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:54:00+03:00
2025-06-23T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ранее удары в районе Фордо с целью ограничить доступ к ядерному объекту, сообщила в понедельник пресс-служба армии."Ранее сегодня силы ЦАХАЛ нанесли удар с целью перекрыть пути доступа к ядерному объекту в Фордо", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей
ЦАХАЛ назвала цель удара в районе Фордо
ЦАХАЛ нанесла удар в районе Фордо для ограничения доступа к ядерному объекту