https://ria.ru/20250623/tramp-2024884707.html

СМИ: в США начали работу по смещению конгрессмена, критикующего Трампа

СМИ: в США начали работу по смещению конгрессмена, критикующего Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ: в США начали работу по смещению конгрессмена, критикующего Трампа

Команда президента США Дональда Трампа начинает работу по смещению члена палаты представителей американского конгресса Томаса Масси за его критику в адрес главы РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:52:00+03:00

2025-06-23T16:52:00+03:00

2025-06-23T16:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа начинает работу по смещению члена палаты представителей американского конгресса Томаса Масси за его критику в адрес главы Белого дома, в том числе, за удары по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации. Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". "Два ключевых советника Трампа создают группу, чтобы отстранить от должности Масси, республиканца из Кентукки, имеющего склонность к оппозиции Трампу, который в субботу раскритиковал его решение нанести удар по трем иранским ядерным объектам", - говорится в публикации на сайте телеканала. Информацию каналу подтвердил старший политический советник Трампа Кристофер Ласивита, добавив, что вместе с ним над смещением Масси будет работать еще один советник президента Тони Фабрицио. Телеканал отмечает, что Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом: еще в 2020 году Трамп заявлял, что хочет исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сохранил кресло в палате представителей, а позже даже получил поддержку Трампа в 2022 году. Однако Масси, как утверждает канал, "продолжает оставаться занозой в боку" Трампа во время его второго срока, выступая против ударов президента по Ирану и последовательно голосуя против его финансового законопроекта на протяжении всего процесса. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024698538.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html

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