https://ria.ru/20250623/tramp-2024867320.html

Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме

Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп остаётся привержен идее дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на удары по ядерным объектам этой страны,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:47:00+03:00

2025-06-23T15:47:00+03:00

2025-06-23T15:57:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остаётся привержен идее дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на удары по ядерным объектам этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент считает, что иранский народ может сам определить свою судьбу. И то, что он заявил прошлой ночью, абсолютно логично: если иранский режим продолжит отвергать мирное дипломатическое взаимодействие, в котором президент, к слову, по-прежнему заинтересован, то почему народ Ирана не может лишить власти это невероятно жестокое правительство, которое подавляет их десятилетиями?".Ранее Белый дом заявил, что США уверены в том, что удары пришлись по местам хранения обогащённого урана, а иранская ядерная инфраструктура была "полностью уничтожена".

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, иран, сша