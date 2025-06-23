https://ria.ru/20250623/tramp-2024867320.html
Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме
Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп остаётся привержен идее дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на удары по ядерным объектам этой страны,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:47:00+03:00
2025-06-23T15:47:00+03:00
2025-06-23T15:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остаётся привержен идее дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на удары по ядерным объектам этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент считает, что иранский народ может сам определить свою судьбу. И то, что он заявил прошлой ночью, абсолютно логично: если иранский режим продолжит отвергать мирное дипломатическое взаимодействие, в котором президент, к слову, по-прежнему заинтересован, то почему народ Ирана не может лишить власти это невероятно жестокое правительство, которое подавляет их десятилетиями?".Ранее Белый дом заявил, что США уверены в том, что удары пришлись по местам хранения обогащённого урана, а иранская ядерная инфраструктура была "полностью уничтожена".
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, иран, сша
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Иран, США
Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп все еще настроен на переговоры с Ираном