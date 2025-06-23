https://ria.ru/20250623/tramp-2024866363.html

Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже

Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже

Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:44:00+03:00

2025-06-23T15:44:00+03:00

2025-06-23T15:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Левитт 19 июня сообщала, что вылет Трампа на саммит НАТО планируется в понедельник утром."Завтра утром президент отправится на (саммит - ред.) НАТО, и одной из главных тем обсуждения станет пятипроцентный порог (расходов на оборону по отношению к ВВП - ред.), который должны преодолеть наши союзники по НАТО", - сказала пресс-секретарь в эфире телеканала Fox News.Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в Гааге.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250623/iran-2024867790.html

гаага

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в мире, гаага, европа, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, пит хегсет