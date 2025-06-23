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Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже
Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже
Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:44:00+03:00
2025-06-23T15:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Левитт 19 июня сообщала, что вылет Трампа на саммит НАТО планируется в понедельник утром."Завтра утром президент отправится на (саммит - ред.) НАТО, и одной из главных тем обсуждения станет пятипроцентный порог (расходов на оборону по отношению к ВВП - ред.), который должны преодолеть наши союзники по НАТО", - сказала пресс-секретарь в эфире телеканала Fox News.Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в Гааге.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250623/iran-2024867790.html
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в мире, гаага, европа, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, пит хегсет
В мире, Гаага, Европа, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, Пит Хегсет
Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже
Белый дом: Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже