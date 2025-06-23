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Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности - РИА Новости, 23.06.2025
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05:02 23.06.2025 (обновлено: 05:28 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tramp-2024731259.html
Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности
Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану, следует из... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:02:00+03:00
2025-06-23T05:28:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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иран
в мире
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магатэ
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану, следует из опубликованного Белым домом расписания американского лидера."В час дня (20.00 мск) президент встречается с командой по национальной безопасности", - указано в распространенном графике.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/tramp-2024731366.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, иран, в мире, дональд трамп, оон, магатэ, аббас аракчи, антониу гутерреш, исфахан
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Иран, В мире, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Исфахан
Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности

Трамп вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности после атаки на Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану, следует из опубликованного Белым домом расписания американского лидера.
"В час дня (20.00 мск) президент встречается с командой по национальной безопасности", - указано в распространенном графике.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Трамп заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана попали в цель
05:07
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАИранВ миреДональд ТрампООНМАГАТЭАббас АракчиАнтониу ГутеррешИсфахан
 
 
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