https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 23.06.2025
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий
Образовательный интенсив "Мастерская инноваций" состоится с 4 по 17 августа в преддверии финала чемпионата высоких технологий, сообщает Институт развития... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:16:00+03:00
2025-06-23T11:16:00+03:00
2025-06-23T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Образовательный интенсив "Мастерская инноваций" состоится с 4 по 17 августа в преддверии финала чемпионата высоких технологий, сообщает Институт развития профессионального образования. Слушателями дистанционного курса могут стать конкурсанты, эксперты-наставники, индустриальные эксперты и другие категории участников из России и иностранных государств. Регистрация участников откроется 1 июля. Участники интенсива смогут ознакомиться с компетенциями чемпионата, изучить их технические особенности, а также сформировать навыки, необходимые для участия в соревнованиях по данным направлениям. По завершении "Мастерской инноваций" пройдет Отраслевой чемпионат высоких технологий, в рамках которого будет проведена оценка полученных знаний по компетенциям. Результаты будут зафиксированы на цифровой платформе чемпионатного движения. Победителей Отраслевого чемпионата могут пригласить принять участие в финале чемпионата высоких технологий в текущем году. Чемпионат высоких технологий проводится по 15 компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Он проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в нацпроект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024197021.html
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общество, россия, чемпионат «профессионалы», технологии
Общество, Россия, Чемпионат «Профессионалы», Технологии
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий
С 4 по 17 августа пройдет образовательный курс "Мастерская инноваций"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Образовательный интенсив "Мастерская инноваций" состоится с 4 по 17 августа в преддверии финала чемпионата высоких технологий, сообщает Институт развития профессионального образования.
Слушателями дистанционного курса могут стать конкурсанты, эксперты-наставники, индустриальные эксперты и другие категории участников из России и иностранных государств. Регистрация участников откроется 1 июля.
Участники интенсива смогут ознакомиться с компетенциями чемпионата, изучить их технические особенности, а также сформировать навыки, необходимые для участия в соревнованиях по данным направлениям.
По завершении "Мастерской инноваций" пройдет Отраслевой чемпионат высоких технологий, в рамках которого будет проведена оценка полученных знаний по компетенциям. Результаты будут зафиксированы на цифровой платформе чемпионатного движения.
Победителей Отраслевого чемпионата могут пригласить принять участие в финале чемпионата высоких технологий в текущем году.
Чемпионат высоких технологий проводится по 15 компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Он проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в нацпроект "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.