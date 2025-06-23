https://ria.ru/20250623/talyzina-2024855530.html

Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной

Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной - РИА Новости, 23.06.2025

Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной

Полвека назад две женщины создали образ, в который влюбилась вся страна. Одна дала ему лицо, другая — голос. Но вместо дружбы между ними разгорелся конфликт,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:12:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

ссср

польша

россия

барбара брыльска

валентина талызина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полвека назад две женщины создали образ, в который влюбилась вся страна. Одна дала ему лицо, другая — голос. Но вместо дружбы между ними разгорелся конфликт, который не угас даже после смерти одной из них. Что превратило коллег по легендарному фильму в заклятых врагов? И почему Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово об умершей Валентине Талызиной?Разделенная НадяВсе началось зимой 1975 года на съемочной площадке "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов решил, что у польской актрисы Барбары Брыльски слишком сильный акцент и грубый голос для образа нежной ленинградской учительницы. Роль Нади досталась Барбаре, а озвучивать ее должна была Валентина Талызина.Так родилась главная ирония "Иронии судьбы" — вся страна влюбилась в женщину, которой на самом деле не существовало. Внешность принадлежала одной актрисе, голос — другой. Казалось бы, идеальный симбиоз. Но на деле это превратилось в войну, которая продлится полвека.Талызина играла в фильме подругу главной героини — небольшую, но запоминающуюся роль. Однако ее настоящий вклад в успех картины остался в тени.Госпремия раздораУспех "Иронии судьбы" превзошел все ожидания. Фильм стал культовым, а его создатели получили высшие награды. Государственную премию СССР вручили режиссеру Рязанову, сценаристу Брагинскому, актеру Мягкову и... Барбаре Брыльске.Валентину Талызину в списке награжденных не упомянули. Формально логично — за озвучку в советское время премий не давали. Но человеческие чувства редко подчиняются формальной логике."Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", — объясняла позже Брыльска причины конфликта. Талызина возражала: "Чушь. Я не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки. Их даже не знали".Обвинения в спекуляцииГоды не охладили страсти. Наоборот — конфликт перешел в откровенно грязную фазу. Талызина не скрывала презрения к польской коллеге: "У Барбары — грубый голос, почти бас. Барбара не понимала, что за нее говорили, за нее пели. Она думала, что так все и нужно. Неблагодарная она".Валентина Илларионовна обвинила Брыльску в том, что та в советское время торговала на "Мосфильме" заграничным бельем, а на вырученные деньги покупала картины и увозила их в Польшу."Она подлый человек", — парировала Барбара и объясняла, что просто привозила дефицитные вещи подругам по их просьбам, а не спекулировала.Это была уже не профессиональная ревность. Это была личная война. Талызина называла польскую актрису "неблагодарной", та отвечала "злой". И обе, кажется, были по-своему правы в своих обидах.От слов к делуКонфликт не ограничился взаимными упреками в прессе. На съемках первого фильма в 1975 году дело доходило до открытых ссор, а однажды даже до драки. На фестивалях и мероприятиях они избегали общения, встречи редко проходили без холодных взглядов и едких комментариев.Настоящая эскалация произошла через 32 года. В 2007 году на съемках "Иронии судьбы. Продолжение" в пражском павильоне накопившаяся злоба выплеснулась наружу. Валентина Талызина, проходя мимо Брыльски, якобы специально глядя в сторону, довольно ощутимо пнула польскую актрису. Не стерпев подобного оскорбления, Барбара бросилась на обидчицу с кулаками. Разнимать актрис пришлось членам съемочной группы.Талызина объясняла свой поступок накопившимися обидами: "Я выучила песню Земфиры "Вороны-москвички", а она нет. Вот в ней г...но и взыграло. А знаете, почему она слова не выучила? Потому что каждое русское слово она пересчитывала на деньги: мол, я выучила – платите"."Она потом звонила моему агенту и извинялась, — рассказала Барбара. — Призналась, что она выпила. Но разве это оправдание?".В последние годы к личной неприязни добавился и политический подтекст — Брыльска резко осудила позицию Талызиной, поддержавшей действия России на Украине.Соболезнований не будетВалентина Талызина умерла 21 июня 2025 года на 91-м году жизни. За плечами — более 40 ролей в Театре Моссовета, где она служила с 1958 года, и около 100 ролей в кино. Свой 90-летний юбилей в январе 2025-го актриса отметила на сцене, играя Графиню в "Пиковой даме".Последние месяцы провела в инвалидной коляске, страдая от рака поджелудочной железы. Весной 2025 года врачи диагностировали запущенную стадию — лекарства уже не помогали. Бездыханное тело актрисы в своей квартире на Большой Никитской нашла сиделка. Коллеги выражали соболезнования, вспоминали ее талант и долгую театральную карьеру.Только Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово о покойной."Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей", — заявила польская актриса в интервью.На вопрос о том, приедет ли она на похороны коллеги, Брыльска ответила отказом. Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, похороны — 24 июня на Ваганьковском кладбище. Полвека конфликта превзошли человеческое сочувствие к смерти. Ирония судьбы оказалась действительно жестокой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, польша, россия, барбара брыльска, валентина талызина