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Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной - РИА Новости, 23.06.2025
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15:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/talyzina-2024855530.html
Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной
Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной - РИА Новости, 23.06.2025
Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной
Полвека назад две женщины создали образ, в который влюбилась вся страна. Одна дала ему лицо, другая — голос. Но вместо дружбы между ними разгорелся конфликт,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:12:00+03:00
2025-06-23T15:12:00+03:00
ссср
польша
россия
барбара брыльска
валентина талызина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полвека назад две женщины создали образ, в который влюбилась вся страна. Одна дала ему лицо, другая — голос. Но вместо дружбы между ними разгорелся конфликт, который не угас даже после смерти одной из них. Что превратило коллег по легендарному фильму в заклятых врагов? И почему Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово об умершей Валентине Талызиной?Разделенная НадяВсе началось зимой 1975 года на съемочной площадке "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов решил, что у польской актрисы Барбары Брыльски слишком сильный акцент и грубый голос для образа нежной ленинградской учительницы. Роль Нади досталась Барбаре, а озвучивать ее должна была Валентина Талызина.Так родилась главная ирония "Иронии судьбы" — вся страна влюбилась в женщину, которой на самом деле не существовало. Внешность принадлежала одной актрисе, голос — другой. Казалось бы, идеальный симбиоз. Но на деле это превратилось в войну, которая продлится полвека.Талызина играла в фильме подругу главной героини — небольшую, но запоминающуюся роль. Однако ее настоящий вклад в успех картины остался в тени.Госпремия раздораУспех "Иронии судьбы" превзошел все ожидания. Фильм стал культовым, а его создатели получили высшие награды. Государственную премию СССР вручили режиссеру Рязанову, сценаристу Брагинскому, актеру Мягкову и... Барбаре Брыльске.Валентину Талызину в списке награжденных не упомянули. Формально логично — за озвучку в советское время премий не давали. Но человеческие чувства редко подчиняются формальной логике."Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", — объясняла позже Брыльска причины конфликта. Талызина возражала: "Чушь. Я не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки. Их даже не знали".Обвинения в спекуляцииГоды не охладили страсти. Наоборот — конфликт перешел в откровенно грязную фазу. Талызина не скрывала презрения к польской коллеге: "У Барбары — грубый голос, почти бас. Барбара не понимала, что за нее говорили, за нее пели. Она думала, что так все и нужно. Неблагодарная она".Валентина Илларионовна обвинила Брыльску в том, что та в советское время торговала на "Мосфильме" заграничным бельем, а на вырученные деньги покупала картины и увозила их в Польшу."Она подлый человек", — парировала Барбара и объясняла, что просто привозила дефицитные вещи подругам по их просьбам, а не спекулировала.Это была уже не профессиональная ревность. Это была личная война. Талызина называла польскую актрису "неблагодарной", та отвечала "злой". И обе, кажется, были по-своему правы в своих обидах.От слов к делуКонфликт не ограничился взаимными упреками в прессе. На съемках первого фильма в 1975 году дело доходило до открытых ссор, а однажды даже до драки. На фестивалях и мероприятиях они избегали общения, встречи редко проходили без холодных взглядов и едких комментариев.Настоящая эскалация произошла через 32 года. В 2007 году на съемках "Иронии судьбы. Продолжение" в пражском павильоне накопившаяся злоба выплеснулась наружу. Валентина Талызина, проходя мимо Брыльски, якобы специально глядя в сторону, довольно ощутимо пнула польскую актрису. Не стерпев подобного оскорбления, Барбара бросилась на обидчицу с кулаками. Разнимать актрис пришлось членам съемочной группы.Талызина объясняла свой поступок накопившимися обидами: "Я выучила песню Земфиры "Вороны-москвички", а она нет. Вот в ней г...но и взыграло. А знаете, почему она слова не выучила? Потому что каждое русское слово она пересчитывала на деньги: мол, я выучила – платите"."Она потом звонила моему агенту и извинялась, — рассказала Барбара. — Призналась, что она выпила. Но разве это оправдание?".В последние годы к личной неприязни добавился и политический подтекст — Брыльска резко осудила позицию Талызиной, поддержавшей действия России на Украине.Соболезнований не будетВалентина Талызина умерла 21 июня 2025 года на 91-м году жизни. За плечами — более 40 ролей в Театре Моссовета, где она служила с 1958 года, и около 100 ролей в кино. Свой 90-летний юбилей в январе 2025-го актриса отметила на сцене, играя Графиню в "Пиковой даме".Последние месяцы провела в инвалидной коляске, страдая от рака поджелудочной железы. Весной 2025 года врачи диагностировали запущенную стадию — лекарства уже не помогали. Бездыханное тело актрисы в своей квартире на Большой Никитской нашла сиделка. Коллеги выражали соболезнования, вспоминали ее талант и долгую театральную карьеру.Только Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово о покойной."Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей", — заявила польская актриса в интервью.На вопрос о том, приедет ли она на похороны коллеги, Брыльска ответила отказом. Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, похороны — 24 июня на Ваганьковском кладбище. Полвека конфликта превзошли человеческое сочувствие к смерти. Ирония судьбы оказалась действительно жестокой.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ссср, польша, россия, барбара брыльска, валентина талызина
СССР, Польша, Россия, Барбара Брыльска, Валентина Талызина

Полвека ненависти: скандальная реакция Брыльски на смерть коллеги Талызиной

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБольшой благотворительный бал «Венец мира»
Большой благотворительный бал «Венец мира» - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полвека назад две женщины создали образ, в который влюбилась вся страна. Одна дала ему лицо, другая — голос. Но вместо дружбы между ними разгорелся конфликт, который не угас даже после смерти одной из них. Что превратило коллег по легендарному фильму в заклятых врагов? И почему Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово об умершей Валентине Талызиной?

Разделенная Надя

Все началось зимой 1975 года на съемочной площадке "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов решил, что у польской актрисы Барбары Брыльски слишком сильный акцент и грубый голос для образа нежной ленинградской учительницы. Роль Нади досталась Барбаре, а озвучивать ее должна была Валентина Талызина.
Так родилась главная ирония "Иронии судьбы" — вся страна влюбилась в женщину, которой на самом деле не существовало. Внешность принадлежала одной актрисе, голос — другой. Казалось бы, идеальный симбиоз. Но на деле это превратилось в войну, которая продлится полвека.
© РИА Новости / В. Алисов | Перейти в медиабанкАктеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма "Ирония судьбы"
Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма Ирония судьбы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / В. Алисов
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Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма "Ирония судьбы"
Талызина играла в фильме подругу главной героини — небольшую, но запоминающуюся роль. Однако ее настоящий вклад в успех картины остался в тени.

Госпремия раздора

Успех "Иронии судьбы" превзошел все ожидания. Фильм стал культовым, а его создатели получили высшие награды. Государственную премию СССР вручили режиссеру Рязанову, сценаристу Брагинскому, актеру Мягкову и... Барбаре Брыльске.
Валентину Талызину в списке награжденных не упомянули. Формально логично — за озвучку в советское время премий не давали. Но человеческие чувства редко подчиняются формальной логике.
© РИА Новости / Склезнев | Перейти в медиабанкВалентина Талызина в 1982 году
Валентина Талызина в 1982 году - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Склезнев
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Валентина Талызина в 1982 году
"Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", — объясняла позже Брыльска причины конфликта. Талызина возражала: "Чушь. Я не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки. Их даже не знали".

Обвинения в спекуляции

Годы не охладили страсти. Наоборот — конфликт перешел в откровенно грязную фазу. Талызина не скрывала презрения к польской коллеге: "У Барбары — грубый голос, почти бас. Барбара не понимала, что за нее говорили, за нее пели. Она думала, что так все и нужно. Неблагодарная она".
Валентина Илларионовна обвинила Брыльску в том, что та в советское время торговала на "Мосфильме" заграничным бельем, а на вырученные деньги покупала картины и увозила их в Польшу.
© РИА Новости / В. Алисов | Перейти в медиабанкБрыльска во время съемок фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
Брыльска во время съемок фильма Ирония судьбы, или с легким паром - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / В. Алисов
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Брыльска во время съемок фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
"Она подлый человек", — парировала Барбара и объясняла, что просто привозила дефицитные вещи подругам по их просьбам, а не спекулировала.
Это была уже не профессиональная ревность. Это была личная война. Талызина называла польскую актрису "неблагодарной", та отвечала "злой". И обе, кажется, были по-своему правы в своих обидах.

От слов к делу

Конфликт не ограничился взаимными упреками в прессе. На съемках первого фильма в 1975 году дело доходило до открытых ссор, а однажды даже до драки. На фестивалях и мероприятиях они избегали общения, встречи редко проходили без холодных взглядов и едких комментариев.
Настоящая эскалация произошла через 32 года. В 2007 году на съемках "Иронии судьбы. Продолжение" в пражском павильоне накопившаяся злоба выплеснулась наружу. Валентина Талызина, проходя мимо Брыльски, якобы специально глядя в сторону, довольно ощутимо пнула польскую актрису. Не стерпев подобного оскорбления, Барбара бросилась на обидчицу с кулаками. Разнимать актрис пришлось членам съемочной группы.
© Базелевс Продакшн (2007)Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Базелевс Продакшн (2007)
Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
Талызина объясняла свой поступок накопившимися обидами: "Я выучила песню Земфиры "Вороны-москвички", а она нет. Вот в ней г...но и взыграло. А знаете, почему она слова не выучила? Потому что каждое русское слово она пересчитывала на деньги: мол, я выучила – платите".
"Она потом звонила моему агенту и извинялась, — рассказала Барбара. — Призналась, что она выпила. Но разве это оправдание?".
В последние годы к личной неприязни добавился и политический подтекст — Брыльска резко осудила позицию Талызиной, поддержавшей действия России на Украине.
© Базелевс Продакшн (2007)Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Базелевс Продакшн (2007)
Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"

Соболезнований не будет

Валентина Талызина умерла 21 июня 2025 года на 91-м году жизни. За плечами — более 40 ролей в Театре Моссовета, где она служила с 1958 года, и около 100 ролей в кино. Свой 90-летний юбилей в январе 2025-го актриса отметила на сцене, играя Графиню в "Пиковой даме".
Последние месяцы провела в инвалидной коляске, страдая от рака поджелудочной железы. Весной 2025 года врачи диагностировали запущенную стадию — лекарства уже не помогали. Бездыханное тело актрисы в своей квартире на Большой Никитской нашла сиделка. Коллеги выражали соболезнования, вспоминали ее талант и долгую театральную карьеру.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпектакль "Волки и овцы"
Спектакль Волки и овцы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Волки и овцы"
Только Барбара Брыльска отказалась сказать доброе слово о покойной.
"Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей", — заявила польская актриса в интервью.
На вопрос о том, приедет ли она на похороны коллеги, Брыльска ответила отказом. Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, похороны — 24 июня на Ваганьковском кладбище. Полвека конфликта превзошли человеческое сочувствие к смерти. Ирония судьбы оказалась действительно жестокой.
 
СССРПольшаРоссияБарбара БрыльскаВалентина Талызина
 
 
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