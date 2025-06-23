https://ria.ru/20250623/talyzina-2024798135.html

Топлес, психушка и мольбы к мужу: как Валентина Талызина ломала устои

Топлес, психушка и мольбы к мужу: как Валентина Талызина ломала устои - РИА Новости, 23.06.2025

Топлес, психушка и мольбы к мужу: как Валентина Талызина ломала устои

Валентина Талызина — актриса, которая не боялась бросать вызов эпохе. Первая в СССР, снявшаяся топлес, она шла против условностей не только на экране, но и в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:14:00+03:00

2025-06-23T12:14:00+03:00

2025-06-23T12:14:00+03:00

валентина талызина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Валентина Талызина — актриса, которая не боялась бросать вызов эпохе. Первая в СССР, снявшаяся топлес, она шла против условностей не только на экране, но и в жизни. Валентина спасала отца из психиатрической больницы, прощала измены мужа-алкоголика и доказывала, что талант важнее красоты. Ее судьба — это история женщины, которая ломала стереотипы, платила за смелость душевными ранами, но оставалась легендой до последнего дня.Ушла из жизни в 90 лет21 июня не стало народной артистки России Валентины Талызиной — легенды советского и российского кино, навсегда оставшейся в памяти зрителей благодаря роли в культовой "Иронии судьбы, или С легким паром!". Театр Моссовета, которому актриса посвятила 70 лет верной службы, опубликовал официальное заявление: "С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине нашей любимой артистки, народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Ее уход — невосполнимая потеря для всего театрального и кинематографического сообщества".Официального подтверждения пока нет, но, по данным источников, актриса боролась с раком поджелудочной железы в тяжелой стадии. Несмотря на болезнь, она до последнего сохраняла силу духа, предпочитая домашнее лечение стационарному. Трагедия произошла в ее московской квартире на Большой Никитской. Сиделка обнаружила артистку без признаков жизни.За годы работы в Театре Моссовета Талызина создала более 40 сценических образов, а ее фильмография насчитывает свыше 100 ролей. Актерскую династию продолжают дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина, которая уже снялась в новом сериале "Москва слезам не верит".Детство — война, бомбежки и попытки выжитьБудущая народная артистка родилась 22 января 1935 года в Омске. Она стала вторым ребенком в семье, но ее старший брат Леонид умер в младенчестве, оставив Валентину единственным ребенком у родителей.Перед войной семья переехала в белорусский город Барановичи. Отец — обрусевший поляк Илларион Талызин, занимавший руководящую должность. Он оставил семью ради молодой любовницы буквально накануне войны. Этот эпизод навсегда врезался в память четырехлетней девочки: "Отец, стоя на коленях, обхватывает мамины ноги и умоляет: "Ну, помоги мне, не дай пойти к ней!" Но мать, гордая сибирячка, удерживать мужа не стала. И я не припомню, чтобы она когда-либо пожалела об этом решении", — вспоминала актриса.Война застала их в Барановичах. Валентине с матерью чудом удалось эвакуироваться перед самой оккупацией: "Детство — это война, бомбежки, эвакуация. Я навсегда запомнила, как осколком снаряда оторвало голову моей любимой кукле..."Их путь в сибирский совхоз к родственникам был полон ужасов: "Мы пробирались по минному полю — вокруг лежали убитые, это был настоящий кошмар. Дорога в Омск заняла целый месяц..."В эвакуации маленькая Валя нашла спасение в книгах, которые серьезно испортили ей зрение, но стали окном в другой мир: "В совхозе не было развлечений — только редкие киносеансы да книги. Я прочла все, что удалось найти в нашей скромной библиотеке".Ее мать, так и не простившая мужа, больше не вышла замуж, посвятив всю себя воспитанию дочери. Эти тяжелые детские испытания закалили характер будущей актрисы, научив ее стойкости и независимости, которые позже проявятся в ее творчестве и жизни.Некиношная внешность и первый топлес СССРПервое высшее образование будущей актрисы оказалось неоконченным. Она поступила на экономический факультет Омского сельскохозяйственного института, но по неизвестным причинам не завершила обучение. В 1958 году Талызина блестяще окончила ГИТИС, определив свой жизненный путь. Начало карьеры актрисы было непростым. Фаина Раневская, ставшая для Талызины одновременно и испытанием, и наставником, прямо заявила молодой актрисе: "Вы недостаточно красивы для кино". Эти слова больно ранили начинающую артистку, но со временем между ними установились теплые профессиональные отношения. Талызина всегда с благодарностью вспоминала Раневскую как своего главного учителя в актерском мастерстве.Переломным моментом в карьере Талызиной стала работа с Эльдаром Рязановым. Роль Алевтины в комедии "Зигзаг удачи" принесла актрисе всесоюзную известность. Этот успех открыл ей дорогу к многочисленным предложениям как в кино, так и в театре.Театр Моссовета стал для Талызиной творческим домом на всю жизнь. С конца 1950 годов и до последних дней она оставалась верной его сцене. В дальнейшем актриса вновь сотрудничала с Рязановым в фильме "Старики-разбойники", а ее фильмография в итоге насчитывает более 120 кинокартин. Несмотря на первоначальные сомнения в своей киношности, Талызина доказала, что истинный талант важнее внешних данных."Многие мои роли называли проходными, но я играла их так, чтобы они запомнились", — говорила Талызина. Ее путь в кино был непростым — "некиношную" внешность критиковали, но это не помешало ей стать первой советской актрисой, снявшейся топлес.Экранизация повести Бориса Васильева, автора легендарных "А зори здесь тихие", оказалась под запретом в СССР на долгих 15 лет. В картине молодая Валентина Талызина появилась в откровенной сцене, оставаясь полностью обнаженной выше пояса, лишь прикрываясь руками. Для кинематографа 1970 годов подобная смелость была настоящим вызовом цензурным нормам. Однако, как выяснилось, запрет наложили вовсе не из-за эротического эпизода.Госкино СССР сочло, что в ленте "чрезмерно много сцен с распитием алкоголя", а главное — персонажей невозможно четко разделить на "хороших" и "плохих". Особое негодование вызвал сюжетный поворот, в котором передовик научной работы "отбивает жену у коллеги". По мнению цензоров, такая "аморальная трактовка отношений" недопустима для советского кино.Во время съемок между Талызиной и ее партнером — харизматичным Юрием Орловым — вспыхнул роман. Однако оба актера были несвободны, и Талызина, "не желая разрушать семьи", после завершения работы над фильмом оборвала все связи с Орловым. Судьба актера сложилась трагично. Спустя годы он развелся, но затем оказался в психиатрической клинике.Готова была на все, лишь бы муж не ушелЕдинственным мужем Валентины Талызиной стал художник Леонид Непомнящий. Их брак продлился 12 лет — в этом союзе родилась дочь Ксения. Познакомились они в общежитии Театра Моссовета — сначала как друзья, но постепенно чувства переросли в нечто большее. Леонид обладал ярким характером — был веселым, остроумным и талантливым, но имел роковую слабость — непобедимую тягу к алкоголю. Несмотря на это, Талызина годами боролась за сохранение семьи, прежде всего ради дочери. Однако инициатором развода неожиданно выступил сам супруг — он увлекся "молодой и высокой" женщиной.Для актрисы, пережившей в детстве уход отца, это стало тяжелейшим испытанием. Она отчаянно пыталась сохранить семью: "Я готова была простить измену, умоляла его остаться. Даже звонила той женщине — просила не разрушать наш брак". Но Леонид остался непреклонен. Разрыв стал для актрисы настолько болезненным, что после развода она провела 40 дней в клинике неврозов. Оправившись, полностью погрузилась в работу. Именно тогда ее карьера пошла вверх: "Спасибо ему, что ушел. Только оставшись одна, я поняла — могу положиться лишь на себя. Это и помогло мне состояться в профессии".Хотя впоследствии у актрисы были романы, замуж она больше не вышла. После того горького опыта Талызина сознательно выбрала независимость: "Личная жизнь — кропотливый труд, целое искусство. В моем случае профессия не оставляла для этого возможности". Особую иронию судьбы актриса ощутила в 40 лет, когда узнала, что ее отец, тот самый, что когда-то оставил их с матерью, оказался в психиатрической клинике в Могилеве: "Он был одиноким беспомощным стариком. Забрать его могла только я — его кровная дочь, носившая его фамилию".Диагноз — старческое слабоумие. Жена, ради которой он когда-то ушел из семьи, теперь от него отказалась. Талызина перевезла отца к его сестре в Омск, где он неожиданно обрел новую жизнь и даже женился в 80 лет. Этот поступок стал для актрисы актом высшего прощения.

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валентина талызина, эльдар рязанов, гитис, ссср, россия