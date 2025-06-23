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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 23.06.2025 (обновлено: 12:13 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/svo-2024795935.html
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:10:00+03:00
2025-06-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, а также Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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харьковская область
россия
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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных за сутки в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, а также Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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