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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:10:00+03:00
2025-06-23T12:10:00+03:00
2025-06-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, а также Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных за сутки в зоне действий "Запада"