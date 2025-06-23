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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:10:00+03:00

2025-06-23T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, а также Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, донецкая народная республика, безопасность