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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 23.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Киев за сутки потерял более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:04:00+03:00

2025-06-23T12:04:00+03:00

2025-06-23T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.

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вооруженные силы украины, киев, россия, сумская область, безопасность