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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 23.06.2025
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12:04 23.06.2025 (обновлено: 12:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/svo-2024794123.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 23.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Киев за сутки потерял более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:04:00+03:00
2025-06-23T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
россия
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, киев, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Сумская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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