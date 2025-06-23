https://ria.ru/20250623/svet-2024840662.html

Власти Ирана подтвердили отключение электричества на севере Тегерана

Власти Ирана подтвердили отключение электричества на севере Тегерана - РИА Новости, 23.06.2025

Власти Ирана подтвердили отключение электричества на севере Тегерана

Власти Ирана подтверждают отключение электричества на севере Тегерана после удара Израиля, сообщила госкомпания Tavanir, занимающаяся вопросами обеспечения... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:18:00+03:00

2025-06-23T14:18:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Ирана подтверждают отключение электричества на севере Тегерана после удара Израиля, сообщила госкомпания Tavanir, занимающаяся вопросами обеспечения столицы Ирана электроэнергией. "Из-за взрывной волны после атаки сионистского режима по северным районам Тегерана одна из основных линий, обеспечивающих северную часть Тегерана (электроэнергией - ред.), была повреждена", - приводит заявление компании портал правительства Ирана. Позже иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой заявление пресс-службы местной электроэнергетической компании сообщила о восстановлении подачи электричества.Ранее иранские СМИ сообщили, что Израиль совершил атаки на некоторые районы Тегерана, в том числе в северной части столицы.Под удары, по данным IRIB, попали в числе прочего жилые дома, а также тюрьма "Эвин".В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что ВВС нанесли удары по правительственным целям в Тегеране. Иранская сторона эту информацию не подтверждала.

https://ria.ru/20250623/oborona-2024822820.html

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в мире, тегеран (город), иран, израиль, исраэль кац, война израиля и ирана: последние новости о конфликте