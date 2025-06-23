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Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре

Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025

Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре

США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:22:00+03:00

2025-06-23T19:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники."Срочные новости. Источники (заявили. — Прим. ред.) Fox News о "неминуемой" угрозе иранского удара по базе США в Катаре", — говорится в публикации. Информации о возможном ударе по базе США в КатареАтака США на Иран

https://ria.ru/20250622/rossija-2024679903.html

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