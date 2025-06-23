Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре
Fox News: США оценили возможный удар Ирана по их базе в Катаре как неминуемый
© AP Photo / Evan VucciЖурналисты у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"Срочные новости. Источники (заявили. — Прим. ред.) Fox News о "неминуемой" угрозе иранского удара по базе США в Катаре", — говорится в публикации.
Информации о возможном ударе по базе США в Катаре
- В понедельник катарские власти временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности.
- Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.
- Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
- Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает WSJ со ссылкой на чиновников.
- Очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов у них затряслись дома на севере катарской столицы.
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Атака США на Иран
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.