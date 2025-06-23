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Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
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19:22 23.06.2025 (обновлено: 20:51 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024937517.html
Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре
Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре
США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:22:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники."Срочные новости. Источники (заявили. — Прим. ред.) Fox News о "неминуемой" угрозе иранского удара по базе США в Катаре", — говорится в публикации. Информации о возможном ударе по базе США в КатареАтака США на Иран
https://ria.ru/20250622/rossija-2024679903.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, оон, аббас аракчи, антониу гутерреш, катар, иран, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, ООН, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Катар, Иран, США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Fox News: США оценили вероятность удара Ирана по их базе в Катаре

Fox News: США оценили возможный удар Ирана по их базе в Катаре как неминуемый

© AP Photo / Evan VucciЖурналисты у Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре "неминуемой угрозой", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"Срочные новости. Источники (заявили. — Прим. ред.) Fox News о "неминуемой" угрозе иранского удара по базе США в Катаре", — говорится в публикации.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс
22 июня, 18:09

Информации о возможном ударе по базе США в Катаре

  • В понедельник катарские власти временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности.
  • Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.
  • Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
  • Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает WSJ со ссылкой на чиновников.
  • Очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов у них затряслись дома на севере катарской столицы.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
WP узнала, о чем Иран предупредил Катар
20 июня, 10:05

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН
Вчера, 18:28
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМАГАТЭООНАббас АракчиАнтониу ГутеррешКатарИранСШАМинистерство обороны СШАДональд ТрампУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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