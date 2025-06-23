https://ria.ru/20250623/ssha-2024877313.html

США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий

США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий - РИА Новости, 23.06.2025

США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий

США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:20:00+03:00

2025-06-23T16:20:00+03:00

2025-06-23T16:33:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц.По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Рейтер, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250623/iran-2024817066.html

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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте