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США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий - РИА Новости, 23.06.2025
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16:20 23.06.2025 (обновлено: 16:33 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024877313.html
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий - РИА Новости, 23.06.2025
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:20:00+03:00
2025-06-23T16:33:00+03:00
в мире
сша
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц.По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Рейтер, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250623/iran-2024817066.html
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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий

Reuters: США ожидают силовой ответ Ирана в ближайшие дни

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц.
По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Рейтер, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: Иран, вероятно, предупредит США о целях ответного удара
Вчера, 12:58
 
В миреСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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