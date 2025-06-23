США закрыли "окно возможностей" для переговоров с Ираном, заявили в Европе
CNN: ЕС рассматривал переговоры с Ираном как реалистичный путь решения конфликта
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Европе рассматривали переговоры с Ираном, которые были сорваны из-за ударов США, как реалистичный способ урегулирования иранской ядерной проблемы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Переговоры "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и представителей Ирана состоялись 20 июня в Женеве. Стороны планировали организовать новую встречу.
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"Наши переговоры с Ираном были настоящим окном возможностей… Но американцы теперь захлопнули это окно", - заявил телеканалу дипломат.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.