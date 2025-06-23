Рейтинг@Mail.ru
Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ssha-2024825547.html
Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ
Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ
Удары США по Ирану рискуют затмить повестку саммита НАТО, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с президентом Штатов Дональдом Трампом, пишет... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:22:00+03:00
2025-06-23T13:22:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по Ирану рискуют затмить повестку саммита НАТО, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с президентом Штатов Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Встреча лидеров альянса, стартующая во вторник в Гааге, изначально планировалась как попытка сгладить разногласия с Вашингтоном и согласовать новую цель по военным расходам - 5% ВВП, чего добивался Трамп. "Теперь саммит НАТО рискует быть поглощённым вмешательством самого сильного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евроатлантической сферы", - отмечает издание. По данным издания, саммит в Гааге даст европейским лидерам, практически отстранённым от процесса принятия решений Трампом по иранскому вопросу, возможность лично призвать его не допустить дальнейшей эскалации, которая может охватить весь регион, спровоцировать новые волны беженцев, нарушить глобальную торговлю и повлечь за собой цепь других непредсказуемых последствий. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024689668.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, НАТО, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ

WP: удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по Ирану рискуют затмить повестку саммита НАТО, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с президентом Штатов Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня, 05:52
Встреча лидеров альянса, стартующая во вторник в Гааге, изначально планировалась как попытка сгладить разногласия с Вашингтоном и согласовать новую цель по военным расходам - 5% ВВП, чего добивался Трамп.
"Теперь саммит НАТО рискует быть поглощённым вмешательством самого сильного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евроатлантической сферы", - отмечает издание.
По данным издания, саммит в Гааге даст европейским лидерам, практически отстранённым от процесса принятия решений Трампом по иранскому вопросу, возможность лично призвать его не допустить дальнейшей эскалации, которая может охватить весь регион, спровоцировать новые волны беженцев, нарушить глобальную торговлю и повлечь за собой цепь других непредсказуемых последствий.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
22 июня, 11:08
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп заявил о единстве в Республиканской партии после ударов по Ирану
22 июня, 19:56
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООННАТОМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала