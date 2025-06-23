https://ria.ru/20250623/ssha-2024825547.html

Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ

Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

Удары США по Ирану могут сказаться на саммите НАТО, пишут СМИ

Удары США по Ирану рискуют затмить повестку саммита НАТО, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с президентом Штатов Дональдом Трампом, пишет... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:22:00+03:00

2025-06-23T13:22:00+03:00

2025-06-23T13:22:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

аббас аракчи

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по Ирану рискуют затмить повестку саммита НАТО, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с президентом Штатов Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Встреча лидеров альянса, стартующая во вторник в Гааге, изначально планировалась как попытка сгладить разногласия с Вашингтоном и согласовать новую цель по военным расходам - 5% ВВП, чего добивался Трамп. "Теперь саммит НАТО рискует быть поглощённым вмешательством самого сильного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евроатлантической сферы", - отмечает издание. По данным издания, саммит в Гааге даст европейским лидерам, практически отстранённым от процесса принятия решений Трампом по иранскому вопросу, возможность лично призвать его не допустить дальнейшей эскалации, которая может охватить весь регион, спровоцировать новые волны беженцев, нарушить глобальную торговлю и повлечь за собой цепь других непредсказуемых последствий. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024689668.html

иран

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте