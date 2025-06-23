https://ria.ru/20250623/ssha-2024773125.html

Часть администрации Трампа боится вовлечения страны в войну, заявил Пушков

Часть администрации Трампа боится вовлечения страны в войну, заявил Пушков - РИА Новости, 23.06.2025

Часть администрации Трампа боится вовлечения страны в войну, заявил Пушков

Часть администрации президента США Дональда Трампа боится дальнейшего вовлечения страны в войну между Ираном и Израилем, по этому вопросу там есть серьезные... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:53:00+03:00

2025-06-23T10:53:00+03:00

2025-06-23T10:53:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Часть администрации президента США Дональда Трампа боится дальнейшего вовлечения страны в войну между Ираном и Израилем, по этому вопросу там есть серьезные колебания, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "У Трампа были колебания, разногласия внутри администрации, безусловно, были и, надо полагать, остаются, причем весьма серьезные, а часть администрации опасается дальнейшего вовлечения США в войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/soyuzniki-2024770822.html

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в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте