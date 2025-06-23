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В США удалили пост шерифа с соболезнованиями Ирану, пишет Fox News - РИА Новости, 23.06.2025
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10:33 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ssha-2024768300.html
В США удалили пост шерифа с соболезнованиями Ирану, пишет Fox News
В США удалили пост шерифа с соболезнованиями Ирану, пишет Fox News - РИА Новости, 23.06.2025
В США удалили пост шерифа с соболезнованиями Ирану, пишет Fox News
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой США иранских ядерных объектов, это... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:33:00+03:00
2025-06-23T10:33:00+03:00
в мире
сша
иран
лос-анджелес
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой США иранских ядерных объектов, это заявление затем было удалено из социальных сетей, сообщает телеканал Fox News. В заявлении, размещенном в социальной сети Х, выражалось сочувствие жертвам и семьям пострадавших от бомбардировок в Иране. Сначала ведомство отредактировало публикацию, исключив упоминание об ударах США, после чего пост был полностью удален с платформы. Представитель департамента шерифа заявил, что он не знал о первоначальном сообщении с выражением соболезнований. Лос-Анджелес - самый населенный округ США. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024762203.html
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сша
иран
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в мире, сша, иран, лос-анджелес, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Лос-Анджелес, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США удалили пост шерифа с соболезнованиями Ирану, пишет Fox News

Fox News: в США удалили пост шерифа Лос-Анджелеса с соболезнованиями Ирану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой США иранских ядерных объектов, это заявление затем было удалено из социальных сетей, сообщает телеканал Fox News.
В заявлении, размещенном в социальной сети Х, выражалось сочувствие жертвам и семьям пострадавших от бомбардировок в Иране. Сначала ведомство отредактировало публикацию, исключив упоминание об ударах США, после чего пост был полностью удален с платформы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран официально не находится в состоянии войны с США, заявил посол
10:20
Представитель департамента шерифа заявил, что он не знал о первоначальном сообщении с выражением соболезнований.
Лос-Анджелес - самый населенный округ США.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Демонстрация с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Иране началась демонстрация с призывами осудить атаки США
Вчера, 19:40
 
В миреСШАИранЛос-АнджелесВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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